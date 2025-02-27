Новий образ дружини Луніна на матчі Реала в Кубку Іспанії

Анастасія та Андрій Луніни. Фото: instagram.com/a.nastasica/

Поки український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін грав у Кубку Іспанії проти "Реал Сосьєдаду" (1:0) і творив дива, на трибунах у нього був персональний уболівальник. Дружина футболіста Анастасія відвідала матч.

В Instagram Анастасія показала свій новий імідж.

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Новий імідж Луніної

Луніна всім запам'ятовувалася своїм виразним чорним волоссям. Дівчина завжди виділялася тим, що є брюнеткою.

Однак Анастасія вирішила освітлити волосся, наблизивши його до природних кольорів.

Анастасія Луніна. Фото: instagram.com/a.nastasica/

Зазначимо, що Анастасія та Андрій Луніни офіційно одружилися 2021 року, а 2022-го в них народився син.

У поточному сезоні Лунін провів дев'ять матчів, де пропустив 12 м'ячів і зіграв чотири гри на нуль.

Чинний контракт Луніна з "Реалом" діє до 30 червня 2030 року. Українець продовжив його лише у вересні 2024-го. Трансферна вартість гравця становить 20 млн євро.

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