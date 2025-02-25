Анчелотті знову зробить Луніна основним голкіпером Реала

Андрій Лунін на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/

Голкіпер збірної України Андрій Лунін знову стане основним воротарем мадридського "Реала". Він захищатиме кольори столичної команди щонайменше у двох матчах.

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті ухвалив важливе рішення щодо українця, повідомляє Marca.

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Андрій Лунін встановив неординарне досягнення в цьому сезоні. На рахунку 26-річного воротаря гольова передача, що не вдавалося голкіперам "Реала" вже 30 років. Також Лунін три поєдинки провів "на нуль", не пропустивши жодного гола. Загалом українець провів на полі 11 поєдинків, але незабаром кількість матчів Андрія в основі може збільшитися.

Андрій Лунін бореться з Джудом Беллінгемом. Фото: instagram.com/judebellingham/

Лунін повертається в основу "Реала"

Тібо Куртуа зможе відпочити під час півфінальних матчів Кубка Іспанії. Суперником "бланкос" стане "Реал Сосьєдад", а поєдинки відбудуться 26 лютого (у Сан-Себастьяні) та 1 березня (у Мадриді). Андрій Лунін зіграє в основному складі в обох матчах.

Це не гарантує українцеві зміну статусу в іспанському клубі. Не виключено, що в разі виходу "Реала" у фінал Кубка Іспанії, у вирішальному поєдинку знову на поле вийде Тібо Куртуа. Однак Лунін отримає шанс проявити себе, що особливо важливо перед матчами збірної України в плей-офф Ліги Націй.

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