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Лунин возвращается в основной состав мадридского Реала

25 февраля 2025 12:27
Валерий Ковалевич - Редактор
Анчелотти снова сделает Лунина основным голкипером Реала
Андрей Лунин на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/
Валерий Ковалевич - Редактор

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин снова станет основным вратарем мадридского "Реала". Он будет защищать цвета столичной команды как минимум в двух матчах.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти принял важное решение по поводу украинца, сообщает Marca

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Андрей Лунин установил неординарное достижение в этом сезоне. На счету 26-летнего вратаря голевая передача, что не удавалось голкиперам "Реала" уже 30 лет. Также Лунин три поединка провел "на ноль", не пропустив ни одного гола. Всего украинец провел на поле 11 поединков, но вскоре количество матчей Андрея в основе может увеличиться. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин борется с Джудом Беллингемом. Фото: instagram.com/judebellingham/

Лунин возвращается в основу "Реала" 

Тибо Куртуа сможет отдохнуть во время полуфинальных матчей Кубка Испании. Соперником "бланкос" станет "Реал Сосьедад", а поединки пройдут 26 февраля (в Сан-Себастьяне) и 1 марта (в Мадриде). Андрей Лунин сыграет в основном составе в обоих матчах. 

Это не гарантирует украинцу изменение статуса в испанском клубе. Не исключено, что в случае выхода "Реала" в финал Кубка Испании, в решающем поединке снова на поле выйдет Тибо Куртуа. Однако Лунин получит шанс проявить себя, что особенно важно перед матчами сборной Украины в плей-офф Лиги Наций. 

Напомним, главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров может досрочно отправиться в отставку, в таком случае его заменит опытный специалист

Лидер донецкого "Шахтера" Георгий Судаков получит шанс сменить клуб уже летом этого года. 

При этом "горняки" отказались продавать в заграничную команду другого своего звездного футболиста. 

Сын Виталия Кличко успешно дебютировал за сборную Украины и записал на свой счет первые результативные действия. 

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