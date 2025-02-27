Новый образ жены Лунина на матче Реала в Кубке Испании

Анастасия и Андрей Лунины. Фото: instagram.com/a.nastasica/

Пока украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин сыграл в Кубке Испании против "Реал Сосьедада" (1:0) и творил чудеса, на трибунах у него был персональный болельщик. Супруга футболиста Анастасия посетила матч.

В Instagram Анастасия показала свой новый имидж.

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Новый имидж Луниной

Лунина всем запоминалась своими жгучими черными волосами. Девушка всегда выделялась тем, что является брюнеткой.

Однако Анастасия решила осветлить волосы, приблизив их к естественным цветам.

Анастасия Лунина. Фото: instagram.com/a.nastasica/

Отметим, что Анастасия и Андрей Лунины официально поженились в 2021 года, а в 2022-м у них родился сын.

В текущем сезоне Лунин провел девять матчей, где пропустил 12 мячей и сыграл четыре игры на ноль.

Действующий контракт Лунина с "Реалом" действует до 30 июня 2030 года. Украинец продлил его лишь в сентябре 2024-го. Трансферная стоимость игрока составляет 20 млн евро.

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