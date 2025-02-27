Новый образ жены Лунина на матче Реала в Кубке Испании

Жена Лунина показала, как сменила свой имидж
Пока украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин сыграл в Кубке Испании против "Реал Сосьедада" (1:0) и творил чудеса, на трибунах у него был персональный болельщик. Супруга футболиста Анастасия посетила матч.
В Instagram Анастасия показала свой новый имидж.
Лунина активно ведет социальные сети и даже зарабатывает на рекламе в Instagram. Сейчас у девушки 186 тысяч фолловеров.
Новый имидж Луниной
Лунина всем запоминалась своими жгучими черными волосами. Девушка всегда выделялась тем, что является брюнеткой.
Однако Анастасия решила осветлить волосы, приблизив их к естественным цветам.
Отметим, что Анастасия и Андрей Лунины официально поженились в 2021 года, а в 2022-м у них родился сын.
В текущем сезоне Лунин провел девять матчей, где пропустил 12 мячей и сыграл четыре игры на ноль.
Действующий контракт Лунина с "Реалом" действует до 30 июня 2030 года. Украинец продлил его лишь в сентябре 2024-го. Трансферная стоимость игрока составляет 20 млн евро.
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