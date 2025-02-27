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Анчелотти объяснил, что ждет Лунина в мадридском Реале

27 февраля 2025 10:27
Валерий Ковалевич - Редактор
Анчелотти сделал предупреждение Лунину после победы Реала
Андрей Лунин перед игрой. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura
Валерий Ковалевич - Редактор

В первом полуфинальном матче Кубка Испании "Реал" обыграл в Сан-Себастьяне местный "Реал Сосьедад" со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 19-й минуте Эндрик. 

Андрей Лунин вышел в основном составе и сохранил ворота "Реала" в неприкосновенности, сообщает Marca

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти выпустил Андрея Лунина в основном составе столичной команды на первый полуфинал Кубка Испании против "Реала Сосьедада". Украинец провел хороший поединок и надежно защищал ворота "бланкос". Он стал лучшим футболистом противостояния и получил от портала SofaScore оценку 8,9 балла. 

Что Анчелотти сказал о Лунине 

Наставник "Реала" остался доволен игрой команды, но посетовал на то, что мадридцы забили только один гол в ворота соперника. Главный тренер "бланкос" отдельно поблагодарил за игру Андрея Лунина. 

Андрей Лунин и Лука Модрич
Андрей Лунин и Лука Модрич. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Анчелотти подтвердил, что украинец будет защищать ворота "Реала" и в ответном полуфинале Кубка Испании. Однако это не означает изменение статуса Лунина в мадридской команде. Тибо Куртуа вернется на поле в матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов. 

"Очень важно, чтобы все в команде знали свои роли. Иногда необходимо проводить ротацию состава, и все футболисты должны быть готовы появиться на поле в любой момент. Конкуренция делает сильнее и команду, и игроков. Я благодарен ребятам за то, что они это понимают", — заявил Анчелотти. 

Ответный полуфинал Кубка Испании пройдет в Мадриде 1 апреля. 

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