Трубин получит новый вызов и перейдет в кризисный клуб

Анатолий Трубин перед матчем. Фото: instagram.com/slbenfica/

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин возвращается в основной состав португальской "Бенфики". Именно он выйдет на поле с первых минут матча 1/8 Лиги чемпионов против "Барселоны".

Тренерский штаб "орлов" считает, что отдых пошел украинцу на пользу, сообщает O Jogo.

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Самуэл Соареш заменил Анатолия Трубина в двух поединках после того, как украинец пропустил три мяча от "Монако" в одном матче Лиги чемпионов. Молодой голкипер сумел сохранить ворота "орлов" в неприкосновенности, однако тренерский штаб команды снова посадил его в запас. И на то есть важная причина.

Анатолий Трубин выбивает мяч от ворот. Фото: Reuters/Manon Cruz

Куда может уйти Трубин

"Бенфика" собирается продать украинского вратаря, поскольку не сомневается, что Самуэл Соареш сможет на постоянной основе стать основным голкипером команды. Однако Трубину необходимо играть, чтобы клуб смог заработать на его трансфере большие деньги.

Главным претендентом на украинца является "Манчестер Юнайтед", который занимает место в нижней части турнирной таблицы АПЛ. Главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим недоволен игрой Андре Онана. Он хотел подписать вратаря сборной Португалии Диогу Кошту, однако "Порту" не хочет продавать своего игрока.

"Бенфика" готова к уходу Анатолия Трубина, но при условии, что получит за голкипера как минимум 40 млн евро.

Напомним, в составе сборной Украины могут дебютировать новые футболисты в мартовских матчах Лиги Наций.

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