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Цыганков может сменить Испанию на Англию, но есть условие

27 февраля 2025 16:52
Александр Ильющенков - Редактор
Виктор Цыганков попал на радар грандов АПЛ
Игрок испанской "Жироны" Виктор Цыганков. Фото: instagram.com/viktortsygankov
Александр Ильющенков - Редактор

Один из самых известных украинских легионеров снова в центре внимания. СМИ пишут, что в ближайшее время он может сменить клуб.

Вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков может покинуть команду и переехать в другой чемпионат, пишет GOL Digital.

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Цыганков и его трансфер

Среди клубов, которые уже интересовались украинцем, называют английские "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

Несмотря на интерес, Цыганков решил остаться в Испании до конца сезона. Он хочет набрать лучшую форму и наконец избавиться от проблем со здоровьем.

В СМИ также напоминают, что трансфер Цыганкова не будет для "Жироны" очень прибыльным. Согласно контракту Виктора, 50% от трансферной суммы за игрока получит киевское "Динамо".

Напомним, в Норвегии на один матч назначили ИИ главным тренером местной команды.

"Бенфика" планирует продать украинца Анатолия Трубина, им, как и Цыганковым, интересуются в Англии.

Игрок киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко объяснил свое решение вернуться в Киев.

Сборная Украины накануне матчей с Бельгией пополнится несколькими дебютантами.

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