Виктор Цыганков попал на радар грандов АПЛ

Игрок испанской "Жироны" Виктор Цыганков. Фото: instagram.com/viktortsygankov

Один из самых известных украинских легионеров снова в центре внимания. СМИ пишут, что в ближайшее время он может сменить клуб.

Вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков может покинуть команду и переехать в другой чемпионат, пишет GOL Digital.

Читайте также:

В частности, им интересовались клубы из АПЛ. Но появилась одна проблема.

Цыганков и его трансфер

Среди клубов, которые уже интересовались украинцем, называют английские "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

Несмотря на интерес, Цыганков решил остаться в Испании до конца сезона. Он хочет набрать лучшую форму и наконец избавиться от проблем со здоровьем.

В СМИ также напоминают, что трансфер Цыганкова не будет для "Жироны" очень прибыльным. Согласно контракту Виктора, 50% от трансферной суммы за игрока получит киевское "Динамо".

Напомним, в Норвегии на один матч назначили ИИ главным тренером местной команды.

"Бенфика" планирует продать украинца Анатолия Трубина, им, как и Цыганковым, интересуются в Англии.

Игрок киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко объяснил свое решение вернуться в Киев.

Сборная Украины накануне матчей с Бельгией пополнится несколькими дебютантами.