Три молодые звезды, которые могут усилить основу Динамо

Игроки киевского "Динамо" на сборах. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Киевское "Динамо" уже давно делает серьезную ставку на собственную молодежь, практически отказавшись от подписания легионеров (как минимум, их большого количества). Как показывает практика, воспитанники киевлян, приобретая опыт на уровне УПЛ, становятся, как минимум, интересными многим клубам из топ-чемпионатов Европы.

В нынешней молодежной команде "Динамо" есть сразу несколько игроков, которые уже в ближайшее время имеют все шансы заиграть в основной команде киевлян, пишет портал Новини.LIVE.

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Некоторые из этих игроков уже активно приобщаются к работе с основой. Где, в конце концов, они наглядно показывают свой потенциал. Поговорим о конкретных примерах.

Матвей Пономаренко. Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy

Матвей Пономаренко (19 лет)

Ключевой форвард молодежной команды "Динамо". Игрок, который давно работает на тренировках с основой и появляется в матчах за основу (конечно, его время пока было достаточно ограниченным).

В этом сезоне показывает уже в принципе привычную, хорошую статистику: 18 забитых мячей в 16 сыгранных матчах за "Динамо" U-19.

Роман Саленко. Фото: "Динамо" Киев

Роман Саленко (19 лет)

Сын известного форварда "Динамо" Олега Саленко. Роман в отличие от отца полузащитник. И полузащитник уже очень заметный, поскольку как и Пономаренко уже появлялся на поле во время матчей основы.

За молодежку в этом сезоне успел сыграть 20 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 8 голевых передач.

Назар Балаба. Фото: ФК "Динамо"

Назар Балаба (19 лет)

Капитан молодежной команды "Динамо". Уже "на радарах" как минимум клубов УПЛ, в частности недавние слухи связывали его с арендой в "Верес".

За молодежку в этом сезоне сыграл 10 поединков, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Напомним, часть игроков, которые начинали играть за сборную Украины, позже поменяли ее на сборную России. Среди них есть известные имена.

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