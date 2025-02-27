ТОП-5 футболистов, которые променяли сборную Украины на сборную России

Пять футболистов, которые променяли сборную Украины на РФ
Национальная сборная Украины по футболу свой первый официальный матч сыграла в апреле 1992 года. Тогда за команду Виктора Прокопенко сыграли несколько игроков, которые в дальнейшем отказались от выступлений за Украину и перебрались в Россию.
Футболистов, которые могли выступать за Украину, но выбрали выступления за Россию, на самом деле, было больше чем несколько, пишет портал Новини.LIVE.
Часть из них оставила огромный след в российском футболе. О некоторых из таких игроков и поговорим.
Илья Цымбаларь
Он, кстати, на главном фото к этому тексту. Родился в Одессе в июне 1969 года.
Воспитанник "Черноморца". Успел поиграть и за него, за одесский СКА. После этого переехал в Москву, где стал знаковым игроком для местного "Спартака".
Сыграл три матча за сборную Украины, но дальше решил выступать за Россию.
Умер в декабре 2013 года в Одессе.
Юрий Никифоров
Очень похожая карьера на ту, которая была у Цымбаларя. Тоже начинал в "Черноморце", тоже успел поиграть за "Черноморец" и СКА. Тоже сыграл три матча за сборную Украины.
Далее была сборная России и московский "Спартак". После этого Никифоров успел поиграть за рубежом. В частности, запомнился выступлениями за нидерландский ПСВ.
Сергей Щербаков
Один из самых талантливых игроков СССР начала 90-х. Родился в Донецке, успел поиграть за "Шахтер". Начинал играть в сборной Украины, но отыграл всего два матча, после чего дальше была Россия.
Однако, его карьера долго не продолжалась. В декабре 1993 года он попал в страшное ДТП, из-за которого был вынужден завершить с футболом.
Далее запомнился работой тренера в московском "Локомотиве".
Олег Саленко
Родился в Ленинграде, начинал футбольную карьеру там. Затем был достаточно долгий и успешный период в киевском "Динамо" и дебют за сборную Украины.
Далее Саленко решил играть за сборную России в составе которой, в частности, стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 1994 года.
Вернулся в Украину. Живет в Киеве. Активно поддерживает Украину в войне против России. Его сын уже заметный игрок в киевском "Динамо".
Сергей Юран
Родился в Луганске. Начинал в местной "Заре", затем был очень успешный период в киевском "Динамо".
Далее Юран провел хороший период в Португалии, в частности в "Бенфике". Было еще несколько зарубежных "остановок", завершал в австрийском "Штурме", до этого успел поиграть за московский "Спартак".
После развала СССР сыграл за сборную СНГ. Затем решил выступать за сборную России.
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