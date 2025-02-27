Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Пять футболистов, которые променяли сборную Украины на РФ arrow

Пять футболистов, которые променяли сборную Украины на РФ

27 февраля 2025 18:55
Александр Ильющенков - Редактор
ТОП-5 футболистов, которые променяли сборную Украины на сборную России
Бывший футболист "Спартака" Илья Цымбаларь. Фото: instagram.com/old_school_sportsru
Александр Ильющенков - Редактор

Национальная сборная Украины по футболу свой первый официальный матч сыграла в апреле 1992 года. Тогда за команду Виктора Прокопенко сыграли несколько игроков, которые в дальнейшем отказались от выступлений за Украину и перебрались в Россию.

Футболистов, которые могли выступать за Украину, но выбрали выступления за Россию, на самом деле, было больше чем несколько, пишет портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Часть из них оставила огромный след в российском футболе. О некоторых из таких игроков и поговорим.

Ілля Цимбалар
Илья Цымбаларь. Фото: instagram.com/old_school_sportsru

Илья Цымбаларь

Он, кстати, на главном фото к этому тексту. Родился в Одессе в июне 1969 года.

Воспитанник "Черноморца". Успел поиграть и за него, за одесский СКА. После этого переехал в Москву, где стал знаковым игроком для местного "Спартака".

Сыграл три матча за сборную Украины, но дальше решил выступать за Россию.

Умер в декабре 2013 года в Одессе.

Юрий Никифоров
Юрий Никифоров (справа). Фото: росСМИ

Юрий Никифоров

Очень похожая карьера на ту, которая была у Цымбаларя. Тоже начинал в "Черноморце", тоже успел поиграть за "Черноморец" и СКА. Тоже сыграл три матча за сборную Украины.

Далее была сборная России и московский "Спартак". После этого Никифоров успел поиграть за рубежом. В частности, запомнился выступлениями за нидерландский ПСВ.

Сергей Щербаков
Сергей Щербаков. Фото: росСМИ

Сергей Щербаков

Один из самых талантливых игроков СССР начала 90-х. Родился в Донецке, успел поиграть за "Шахтер". Начинал играть в сборной Украины, но отыграл всего два матча, после чего дальше была Россия.

Однако, его карьера долго не продолжалась. В декабре 1993 года он попал в страшное ДТП, из-за которого был вынужден завершить с футболом.

Далее запомнился работой тренера в московском "Локомотиве".

Олег Саленко
Олег Саленко. Фото: instagram.com/dynamomania_com

Олег Саленко

Родился в Ленинграде, начинал футбольную карьеру там. Затем был достаточно долгий и успешный период в киевском "Динамо" и дебют за сборную Украины.

Далее Саленко решил играть за сборную России в составе которой, в частности, стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 1994 года.

Вернулся в Украину. Живет в Киеве. Активно поддерживает Украину в войне против России. Его сын уже заметный игрок в киевском "Динамо".

Сергій Юран
Сергей Юран. Фото: росСМИ

Сергей Юран

Родился в Луганске. Начинал в местной "Заре", затем был очень успешный период в киевском "Динамо".

Далее Юран провел хороший период в Португалии, в частности в "Бенфике". Было еще несколько зарубежных "остановок", завершал в австрийском "Штурме", до этого успел поиграть за московский "Спартак".

После развала СССР сыграл за сборную СНГ. Затем решил выступать за сборную России.

Напомним, в норвежском футбольном клубе попытались назначить тренером ИИ, известно как прошел эксперимент.

Украинский голкипер Анатолий Трубин может стать игроком одного из известных клубов АПЛ.

Игрок киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко рассказал о решении вернуться в Киев.

В сборную Украины на матчи с Бельгией приедут несколько дебютантов.

спорт футбол Сборная Украины по футболу Россия спортсмены
Реклама
Реклама
Реклама