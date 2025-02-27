ТОП-5 футболістів, які проміняли збірну України на збірну Росії

Колишній футболіст "Спартака" Ілля Цимбалар. Фото: instagram.com/old_school_sportsru

Національна збірна України з футболу свій перший офіційний матч зіграла у квітні 1992 року. Тоді за команду Віктора Прокопенка зіграли декілька гравців, які у подальшому відмовились від виступів за Україну і перебрались до Росії.

Футболістів, які могли виступати за Україну, але обрали виступи за Росію, насправді, було більше ніж декілька, пише портал Новини.LIVE.

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Ілля Цимбалар. Фото: instagram.com/old_school_sportsru

Ілля Цимбалар

Він, до речі, на головному фото до цього тексту. Народився в Одесі у червні 1969 року.

Вихованець "Чорноморця". Встиг пограти і за нього, за одеський СКА. Після цього переїхав до Москви, де став знаковим гравцем для місцевого "Спартака".

Зіграв три матчі за збірну України, але далі вирішив виступати за Росію.

Помер у грудні 2013 року в Одесі.

Юрій Нікіфоров (праворуч). Фото: росЗМІ

Юрій Нікіфоров

Дуже схожа кар'єра на ту, яка була у Цимбаларя. Теж починав у "Чорноморці", теж встиг пограти за "Чорноморець" та СКА. Теж зіграв три матчі за збірну України.

Далі була збірна Росії та московський "Спартак". Після цього Нікіфоров встиг пограти за кордоном. Зокрема, запам'ятався виступами за нідерландський ПСВ.

Сергій Щербаков. Фото: росЗМІ

Сергій Щербаков

Один із найталановитіших гравців СРСР початку 90-х. Народився в Донецьку, встиг пограти за "Шахтар". Починав грати у збірній України, але відіграв лише два матчі, після чого далі була Росія.

Проте, його кар'єра довго не тривала. У грудні 1993 року він потрапив у страшну ДТП, через яку був змушений завершити з футболом.

Далі запам'ятався роботою тренера у московському "Локомотиві".

Олег Саленко. Фото: instagram.com/dynamomania_com

Олег Саленко

Народився у Ленінграді, починав футбольну кар'єру там. Потім був досить довгий та успішний період у київському "Динамо" і дебют за збірну України.

Далі Саленко вирішив грати за збірну Росії у складі якої, зокрема, став найкращим бомбардиром чемпіонату світу 1994 року.

Повернувся до України. Живе в Києві. Активно підтримує Україну у війні проти Росії. Його син вже помітний гравець у київському "Динамо".

Сергій Юран. Фото: росЗМІ

Сергій Юран

Народився у Луганську. Починав у місцевій "Зорі", потім був дуже успішний період у київському "Динамо".

Далі Юран провів хороший період у Португалії, зокрема у "Бенфіці". Було ще декілька закордонних "зупинок", завершував у австрійському "Штурмі", до цього встиг пограти за московський "Спартак".

Після розвалу СРСР зіграв за збірну СНД. Потім вирішив виступати за збірну Росії.

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