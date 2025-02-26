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Перед матчем проти Бельгії Україна втратила важливого футболіста

26 лютого 2025 23:59
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Травма Зубкова в Кубку Туреччини стане загрозою для збірної України
Гравці збірної України. Фото: УАФ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Погані новини для збірної України надійшли в третьому раунді Кубка Туреччини. У цьому матчі "Трабзонспор" зустрівся з "Різеспором".

У матчі отримав травму український правий вінгер "Трабзонспора" Олександр Зубков, повідомив портал haberts.com.

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Українець розпочав матч у стартовому складі та відіграв 37 хвилин після чого його замінили через травму.

Отримавши пошкодження Зубков ще якийсь час боровся з пошкодженням і намагався продовжувати матч. Це могло погіршити травму.

За інформацією турецьких джерел, 27 лютого гравцеві проведуть поглиблене медичне обстеження і назвуть терміни пошкодження.

"Трабзонспор" у матчі Кубка Туреччини обіграв "Різеспор" із рахунком 5:2. Данило Сікан і Арсен Батагов відіграли весь матч.

Зубков після переходу до Туреччини зіграв п'ять матчів, де зробив один асист.

Зазначимо, що 2 і 23 березня збірна України з Зубковим має зіграти проти збірної Бельгії.

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