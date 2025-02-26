Травма Зубкова в Кубку Туреччини стане загрозою для збірної України

Перед матчем проти Бельгії Україна втратила важливого футболіста
Погані новини для збірної України надійшли в третьому раунді Кубка Туреччини. У цьому матчі "Трабзонспор" зустрівся з "Різеспором".
У матчі отримав травму український правий вінгер "Трабзонспора" Олександр Зубков, повідомив портал haberts.com.
Втрата для збірної України
Українець розпочав матч у стартовому складі та відіграв 37 хвилин після чого його замінили через травму.
Отримавши пошкодження Зубков ще якийсь час боровся з пошкодженням і намагався продовжувати матч. Це могло погіршити травму.
За інформацією турецьких джерел, 27 лютого гравцеві проведуть поглиблене медичне обстеження і назвуть терміни пошкодження.
"Трабзонспор" у матчі Кубка Туреччини обіграв "Різеспор" із рахунком 5:2. Данило Сікан і Арсен Батагов відіграли весь матч.
Зубков після переходу до Туреччини зіграв п'ять матчів, де зробив один асист.
Зазначимо, що 2 і 23 березня збірна України з Зубковим має зіграти проти збірної Бельгії.
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