Трабзонспор цікавиться ще одним гравцем Шахтаря — про кого йдеться

Гравці збірної України. Фото: instagram.com/tema_bondarik

Українські футболісти залишаються у полі зору великих європейських клубів. Один з них дуже активно "взявся" за ринок УПЛ.

Турецький "Трабзонспор" цікавиться ще одним українським гравцем, який зараз виступає за донецький "Шахтар", повідомляє takagazete.com.tr.

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Це сталося після невдачі з переговорами щодо гравця "Динамо" Миколи Шапаренка. Вже найближчим часом турки мають перейти до активних дій.

Гравець донецького "Шахтаря" Артем Бондаренко. Фото: instagram.com/tema_bondarik

Кого хоче купити "Трабзонспор"

Турецький клуб, який вже встиг підписати контракти з колишніми гравцями "Шахтаря" Данилом Сіканом та Олександром Зубковим, звернув увагу на півзахисника "гірників" Артема Бондаренка.

Очікується, що переговори між "Трабзонспором" та "Шахтарем" щодо нього розпочнуться вже найближчим часом.

Сума можливого трансферу Бондаренка, за даними ЗМІ, може скласти близько 10 мільйонів євро.

Цього сезону Артем Бондаренко зіграв за "Шахтар" 24 поєдинки, у яких забив вісім м'ячів та віддав дві гольові передачі.

Нагадаємо, головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський просив не продавати декількох гравців перед закриттям трансферного вікна.

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