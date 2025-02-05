Трабзонспор не домовився з Поліссям щодо Назаренка — відомі деталі

Олександр Назаренко. Фото: "Полісся"

Турецький "Трабзонспор" вів перемовини з "Поліссям" у січні. Команда з Суперліги хотіла купити вінгера збірної України Олександра Назаренка.

Деталі про зрив перемовин між клубами повідомив портал evrimagaci.org.

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За інформацією джерела, перемовини між клубами тривали до моменту, коли турецький клуб зробив офіційну пропозицію.

Пропозиція "Трабзонспора" не задовільнила "Полісся", а турки не захотіли її збільшувати.

Раніше турки купили правого вінгера Олександра Зубкова, за якого заплатили 7,5 млн євро. На Зубкова на Назаренка вони хотіли разом витратити 10 млн євро. Тому можнадопустити, що за гравця "Полісся" вони могли запропонувати 2-2,5 млн євро.

Цього сезону Назаренко у складі "Полісся" 20 матчів, у яких забив сім голів та віддав шість асистів.

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