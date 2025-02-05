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Тренер Трабзонспора оцінив гру Сікана та Зубкова

5 лютого 2025 22:26
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Зубков дебютував, Сікан віддав асист — як гру оцінив тренер Трабзонспору
Шенол Гюнеш. Фото: "Трабзонспор"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

"Трабзонспор" у рамках Кубка Туреччини зіграв внічию 2:2 з "Іскендерунспором". В цій грі за клуб дебютував Олександр Зубков та зіграли Дмитро Сікан і Арсеній Батагов.

Після матчу гру новачків Сікана та Зубкова оцінив головний тренер команди Шенол Гюнеш, слова якого навів портал Kuzey Ekspres.

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Олександр Зубков. Фото: "Трабзонспор"

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У матчі Кубка Туреччини Сікан вийшов у старті та зробив гольову передачу, коли навісив з лівого флангу, а партнер забив другий гол. Перший м’яч "Трабзонспор" забив завдяки зусиллям Батагова.

Зубков вийшов на заміну в другому тайму та провів хорошу гру. У Олександра були удари по воротах, та й він часто загострював гру.

Гюнеш заявив, що Зубков і Сікан провели хороший матч, але всій команді було важко через поганий стан поля.

"Зубков та Сікан непогано сьогодні зіграли. При цьому всім гравцям команди було складно, тому що був поганий стан поля", — сказав Гюнеш.

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