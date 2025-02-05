Зубков дебютировал, Сикан отдал ассист — как игру оценил тренер Трабзонспора

Шенол Гюнеш. Фото: "Трабзонспор"

"Трабзонспор" в рамках Кубка Турции сыграл вничью 2:2 с "Искендерунспором". В этой игре за клуб дебютировал Александр Зубков и сыграли Дмитрий Сикан и Арсений Батагов.

После матча игру новичков Сикана и Зубкова оценил главный тренер команды Шенол Гюнеш, слова которого привел портал Kuzey Ekspres.

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В матче Кубка Турции Сикан вышел в старте и сделал голевую передачу, когда навесил с левого фланга, а партнер забил второй гол. Первый мяч "Трабзонспор" забил благодаря усилиям Батагова.

Зубков вышел на замену во втором тайме и провел хорошую игру. У Александра были удары по воротам, и он часто обострял игру.

Гюнеш заявил, что Зубков и Сикан провели хороший матч, но всей команде было тяжело из-за плохого состояния поля.

"Зубков и Сикан неплохо сегодня сыграли. При этом всем игрокам команды было сложно, потому что было плохое состояние поля", — сказал Гюнеш.

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