Зубков дебютировал, Сикан отдал ассист — как игру оценил тренер Трабзонспора

Тренер Трабзонспора оценил игру Сикана и Зубкова
"Трабзонспор" в рамках Кубка Турции сыграл вничью 2:2 с "Искендерунспором". В этой игре за клуб дебютировал Александр Зубков и сыграли Дмитрий Сикан и Арсений Батагов.
После матча игру новичков Сикана и Зубкова оценил главный тренер команды Шенол Гюнеш, слова которого привел портал Kuzey Ekspres.
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В матче Кубка Турции Сикан вышел в старте и сделал голевую передачу, когда навесил с левого фланга, а партнер забил второй гол. Первый мяч "Трабзонспор" забил благодаря усилиям Батагова.
Зубков вышел на замену во втором тайме и провел хорошую игру. У Александра были удары по воротам, и он часто обострял игру.
Гюнеш заявил, что Зубков и Сикан провели хороший матч, но всей команде было тяжело из-за плохого состояния поля.
"Зубков и Сикан неплохо сегодня сыграли. При этом всем игрокам команды было сложно, потому что было плохое состояние поля", — сказал Гюнеш.
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