Трабзонспор спасся в матче Кубка Турции — как сыграли украинцы

Игрок турецкого "Трабзонспора" Александр Зубков. Фото: instagram.com/trabzonspor

Сегодня, 5 февраля, свой очередной матч отыграл турецкий "Трабзонспор". За этот клуб выступают сразу трое украинских легионеров.

"Трабзонспор" в рамках второго тура группового этапа Кубка Турции сыграл вничью 2:2 с "Искендерунспором", сообщает портал Новини.LIVE.

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Матч оказался очень зрелищным. "Трабзонспор" был однозначным фаворитом поединка, но в итоге спас лишь ничью.

Как сыграл "Трабзонспор"

В старте "Трабзонспора" вышли двое украинцев — защитник Арсений Батагов и форвард Даниил Сикан.

Их команда пропустила первой, на 27 минуте отличился Бешир. Во втором тайме за "Трабзонспор" дебютировал еще один украинец, Александр Зубков.

Именно Зубков отдал голевую передачу на 50 минуте, после которой в воротах соперника отличился Батагов.

Через 20 минут голевой передачей отметился Сикан. С его паса Дестан сравнял счет.

"Искендерунспор" — "Трабзонспор" — 2:2

Голы: Бешир, 27, 56 — Батагов, 50, Дестан, 70

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