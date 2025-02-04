Криськів готується підписати контракт із турецьким клубом

Дмитро Криськів у складі "Шахтаря". Фото: instagram.com/dima_kryskiv/

Турецький "Трабзонспор" залишається найактивнішим гравцем на українському трансферному ринку. Цей клуб хоче підписати не тільки Миколу Шапаренка з "Динамо", а й Дмитра Криськіва з "Шахтаря".

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Слідом за Арсеном Батаговим, Олександром Зубковим та Данилом Сіканом контракти з "Трабзонспором" можуть підписати Микола Шапаренко та Дмитро Криськів. Турецький клуб готовий запропонувати великі гроші за гравця, який зайняв місце в основі "гірників" після переходу Михайла Мудрика в "Челсі".

Дмитро Криськів у збірній України. Фото: instagram.com/dima_kryskiv/

Деталі трансферу Криськіва

Команда, яку тренує колишній наставник збірної Туреччини Шенол Гюнеш, хоче поповнити склад 24-річним півзахисником "Шахтаря". "Трабзонспор" готовий запропонувати за українського футболіста 7 млн євро. Також "гірники" зможуть отримати бонуси, якщо Криськів стане гравцем основного складу.

"Шахтар" може погодитися з такою пропозицією, яка поки що перебуває на стадії розробки. Зарубіжний клуб збирається здійснити цей перехід до закриття зимового трансферного вікна, яке діятиме в Туреччині ще 11 днів.

У сезоні 2024/2025 Криськів зіграв за "Шахтар" 23 матчі у всіх турнірах, забив 1 гол й зробив 2 результативні передачі.

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