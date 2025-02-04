Крыськив готовится подписать контракт с турецким клубом

Дмитрий Крыськив в составе "Шахтера". Фото: instagram.com/dima_kryskiv/

Турецкий "Трабзонспор" остается самым активным игроком на украинском трансферном рынке. Этот клуб хочет подписать не только Николая Шапаренко из "Динамо", но и Дмитрия Крыськива из "Шахтера".

В "Трабзонспоре" уже выступают три украинских игрока, напоминает 61medya.

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Дмитрий Крыськив в сборной Украины. Фото: instagram.com/dima_kryskiv/

Детали трансфера Крыськива

Команда, которую тренирует бывший наставник сборной Турции Шенол Гюнеш, хочет пополнить состав 24-летним полузащитником "Шахтера". "Трабзонспор" готов предложить за украинского футболиста 7 млн евро. Также "горняки" смогут получить бонусы, если Крыськив станет игроков основного состава.

"Шахтер" может согласиться с таким предложением, которое пока находится на стадии разработки. Зарубежный клуб собирается осуществить этот переход до закрытия зимнего трансферного окна, которое будет действовать в Турции еще 11 дней.

В сезоне 2024/2025 Крыськив сыграл за "Шахтер" 23 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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