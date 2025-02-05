Трабзонспор врятувався в матчі Кубка Туреччини — як зіграли українці

Гравець турецького "Трабзонспора" Олександр Зубков. Фото: instagram.com/trabzonspor

Сьогодні, 5 лютого, свій черговий матч відіграв турецький "Трабзонспор". За цей клуб виступають відразу троє українських легіонерів.

"Трабзонспор" у рамках другого туру групового етапу Кубка Туреччини зіграв внічию 2:2 з "Іскендерунспором", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Як зіграв "Трабзонспор"

У старті "Трабзонспора" вийшли двоє українців — захисник Арсеній Батагов та форвард Данило Сікан.

Їхня команда пропустила першою, на 27 хвилині відзначився Бешір. У другому таймі за "Трабзонспор" дебютував ще один українець, Олександр Зубков.

Саме Зубков віддав гольову передачу на 50 хвилині, після якої у воротах суперника відзначився Батагов.

Через 20 хвилин гольовою передачею відзначився Сікан. З його паса Дестан зрівняв рахунок.

"Іскендерунспор" — "Трабзонспор" — 2:2

Голи: Бешір, 27, 56 — Батагов, 50, Дестан, 70

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