Трабзонспор не договорился с Полесьем по Назаренко - известны детали

Александр Назаренко. Фото: "Полесье"

Турецкий "Трабзонспор" вел переговоры с "Полесьем" в январе. Команда из Суперлиги хотела купить вингера сборной Украины Александра Назаренко.

Детали о срыве переговоров между клубами сообщил портал evrimagaci.org.

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По информации источника, переговоры между клубами продолжались до момента, когда турецкий клуб сделал официальное предложение.

Предложение "Трабзонспора" не удовлетворило "Полесье", а турки не захотели его увеличивать.

Ранее турки купили правого вингера Александра Зубкова, за которого заплатили 7,5 млн евро. На Зубкова на Назаренко они хотели вместе потратить 10 млн евро. Поэтому можно предположить, что за игрока "Полесья" они могли предложить 2—2,5 млн евро.

В этом сезоне Назаренко в составе "Полесья" 20 матчей, в которых забил семь голов и отдал шесть ассистов.

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