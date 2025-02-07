Трабзонспор интересуется еще одним игроком Шахтера — о ком идет речь

Игроки сборной Украины. Фото: instagram.com/tema_bondarik

Украинские футболисты остаются в поле зрения крупных европейских клубов. Один из них очень активно "взялся" за рынок УПЛ.

Турецкий "Трабзонспор" интересуется еще одним украинским игроком, который сейчас выступает за донецкий "Шахтер", сообщает takagazete.com.tr.

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Это произошло после неудачи с переговорами по игроку "Динамо" Николаю Шапаренко. Уже в ближайшее время турки должны перейти к активным действиям.

Игрок донецкого "Шахтера" Артем Бондаренко. Фото: instagram.com/tema_bondarik

Кого хочет купить "Трабзонспор"

Турецкий клуб, который уже успел подписать контракты с бывшими игроками "Шахтера" Даниилом Сиканом и Александром Зубковым, обратил внимание на полузащитника "горняков" Артема Бондаренко.

Ожидается, что переговоры между "Трабзонспором" и "Шахтером" по нему начнутся уже в ближайшее время.

Сумма возможного трансфера Бондаренко, по данным СМИ, может составить около 10 миллионов евро.

В этом сезоне Артем Бондаренко сыграл за "Шахтер" 24 поединка, в которых забил восемь мячей и отдал две голевые передачи.

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