Травма Зубкова в Кубке Турции станет угрозой для сборной Украины

Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

Плохие новости для сборной Украины поступили в третьем раунде Кубка Турции. В этом матче "Трабзонспор" встретился с "Ризеспором".

В матче получил травму украинский правый вингер "Трабзонспора" Александр Зубков, сообщил портал haberts.com.

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Александр Зубков. Фото: "Трабзонспор"

Потеря для сборной Украины

Украинец начал матч в стартовом составе и отыграл 37 минут после чего его заменили из-за травмы.

Получив повреждение Зубков еще какое-то время боролся с повреждением и пытался продолжать матч. Это могло усугубить травму.

По информации турецких источников, 27 февраля игроку проведут углубленное медицинское обследование и назовут сроки восстановления.

"Трабзонспор" в матче Кубка Турции обыграл "Ризеспор" со счетом 5:2. Даниил Сикан и Арсен Батагов отыграли весь матч.

Зубков после перехода в Турцию сыграл пять матчей, где сделал один ассист.

Отметим, что 2 и 23 марта сборная Украины с Зубковым должна сыграть против сборной Бельгии.

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