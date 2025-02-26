Травма Зубкова в Кубке Турции станет угрозой для сборной Украины

Перед матчем против Бельгии Украина потеряла важного футболиста
Плохие новости для сборной Украины поступили в третьем раунде Кубка Турции. В этом матче "Трабзонспор" встретился с "Ризеспором".
В матче получил травму украинский правый вингер "Трабзонспора" Александр Зубков, сообщил портал haberts.com.
Потеря для сборной Украины
Украинец начал матч в стартовом составе и отыграл 37 минут после чего его заменили из-за травмы.
Получив повреждение Зубков еще какое-то время боролся с повреждением и пытался продолжать матч. Это могло усугубить травму.
По информации турецких источников, 27 февраля игроку проведут углубленное медицинское обследование и назовут сроки восстановления.
"Трабзонспор" в матче Кубка Турции обыграл "Ризеспор" со счетом 5:2. Даниил Сикан и Арсен Батагов отыграли весь матч.
Зубков после перехода в Турцию сыграл пять матчей, где сделал один ассист.
Отметим, что 2 и 23 марта сборная Украины с Зубковым должна сыграть против сборной Бельгии.
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