Ванат, Гуцуляк, Назаренко и Филиппов стали фаворитами за Золотую бутсу УПЛ

Владислав Ванат. Фото: "Динамо"

Украинская Премьер-лига (УПЛ) в сезоне 2024-2025 радует болельщиков зрелищными матчами, обилием голов и острой борьбой. Одной из главных интриг чемпионата остается гонка за звание лучшего бомбардира — награду, которую в Европе связывают с "Золотой бутсой".

К середине сезона уже определились ключевые претенденты, способные побороться за этот почетный титул.

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Владислав Ванат. Фото: "Динамо"

Владислав Ванат: интенсивность из "Динамо"

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Ванат уверенно лидирует в списке бомбардиров.

В прошлом сезоне он забил 14 мячей, став лучшим снайпером УПЛ, а в этом к февралю 2025 года уже оформил 11 голов.

После не самого яркого старта сезона Ванат разыгрался в ноябре-декабре, демонстрируя стабильность и мастерство. Его сильные стороны — умение находить свободные зоны, хладнокровие в завершении и отличное позиционирование в штрафной.

Неудивительно, что в "Динамо" оценивают форварда более чем в 20 миллионов евро.

Алексей Гуцуляк. Фото: "Полесье"

Алексей Гуцуляк: техника из "Полесья"

Полузащитник "Полесья" Алексей Гуцуляк приятно удивляет своей результативностью. Если в прошлом сезоне он уже выделялся, то в этом вышел на новый уровень, забив девять голов и заняв второе место в рейтинге бомбардиров.

Гуцуляк впечатляет футбольным интеллектом, чувством дистанции и точными ударами. Его способность выбирать позицию и подключаться к атакам делает его грозным соперником.

Если команда сохранит набранный темп, Алексей может побороться за лидерство.

Александр Филиппов. Фото: "Александрия"

Александр Филиппов: опыт из "Александрии"

Опытный нападающий "Александрии" Александр Филиппов с восемью голами входит в число лидеров гонки.

Перейдя в 2024 году из "Днепра-1", он продолжает демонстрировать стабильность и чутье форварда, как в свои лучшие годы в "Десне".

Филиппов — прирожденный центральный нападающий, которого хотел бы видеть в своём составе любой клуб УПЛ.

Даже в матчах без голов он приносит пользу команде, выделяясь на поле. Благодаря ему "Александрия" претендует на высокие места.

Александр Назаренко. Фото: "Полесье"

Александр Назаренко: скорость из "Полесья"

Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко тоже в деле: семь голов и столько же ассистов.

Еще недавно в его прогресс мало кто верил, но в этом сезоне он заметно прибавил. Его вклад в атаку команды выделяет его среди других, а вторая половина сезона покажет, сможет ли он превратить амбиции в результат. Если Назаренко сохранит форму, то составит серьезную конкуренцию в борьбе за "Золотую бутсу".

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