Ванат, Гуцуляк, Назаренко і Філіппов стали фаворитами за Золоту бутсу УПЛ

Владислав Ванат. Фото: "Динамо"

Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) у сезоні 2024-2025 радує вболівальників видовищними матчами, великою кількістю голів і гострою боротьбою. Однією з головних інтриг чемпіонату залишаються перегони за звання найкращого бомбардира — нагороду, яку в Європі пов'язують із "Золотою бутсою".

До середини сезону вже визначилися ключові претенденти, здатні поборотися за цей почесний титул.

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Владислав Ванат. Фото: "Динамо"

Владислав Ванат: інтенсивність із "Динамо"

Нападник київського "Динамо" Владислав Ванат впевнено лідирує у списку бомбардирів.

Минулого сезону він забив 14 м'ячів, ставши найкращим снайпером УПЛ, а в цьому до лютого 2025 року вже оформив 11 голів.

Після не найяскравішого старту сезону Ванат розігрався у листопаді та грудні, демонструючи стабільність і майстерність. Його сильні сторони — вміння знаходити вільні зони, холоднокровність у завершенні та чудове позиціонування в штрафному.

Не дивно, що в "Динамо" оцінюють форварда більш ніж у 20 мільйонів євро.

Олексій Гуцуляк. Фото: "Полісся"

Олексій Гуцуляк: техніка з "Полісся"

Півзахисник "Полісся" Олексій Гуцуляк приємно дивує своєю результативністю. Якщо минулого сезону він уже виділявся, то цього вийшов на новий рівень, забивши дев'ять голів і посівши друге місце в рейтингу бомбардирів.

Гуцуляк вражає футбольним інтелектом, відчуттям дистанції та точними ударами. Його здатність обирати позицію та підключатися до атак робить його грізним суперником.

Якщо команда збереже набраний темп, Олексій може поборотися за лідерство.

Олександр Філіппов. Фото: "Олександрія"

Олександр Філіппов: досвід з "Олександрії"

Досвідчений нападник "Олександрії" Олександр Філіппов із вісьмома голами входить до числа лідерів перегонів.

Перейшовши в 2024 році з "Дніпра-1", він продовжує демонструвати стабільність і чуття форварда, як у свої найкращі роки в "Десні".

Філіппов — природжений центральний нападник, якого хотів би бачити у своєму складі будь-який клуб УПЛ.

Навіть у матчах без голів він приносить користь команді, виділяючись на полі. Завдяки йому "Олександрія" претендує на високі місця.

Олександр Назаренко. Фото: "Полісся"

Олександр Назаренко: швидкість із "Полісся"

Півзахисник "Полісся" Олександр Назаренко теж у справі: сім голів і стільки ж асистів.

Ще недавно в його прогрес мало хто вірив, але цього сезону він помітно додав. Його внесок в атаку команди виділяє його серед інших, а друга половина сезону покаже, чи зможе він перетворити амбіції на результат. Якщо Назаренко збереже форму, то складе серйозну конкуренцію в боротьбі за "Золоту бутсу".

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