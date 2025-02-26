Матч Ворскли та Динамо замість Полтави пройде у іншому місті

Головний тренер полтавської "Ворскли" Юрій Максимов. Фото: instagram.com/fcvp.official

В чемпіонаті України з футболу стався черговий перенос матчу, викликаний певними обставинами. Про ці обставини вже дізналися у ЗМІ.

Матч між "Ворсклою" та "Динамо" пройде не в Полтаві, а в Києві через проблеми з полем, повідомляє "ТаТоТаке".

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Стан газону на стадіоні ім. Бутовського в Полтаві не дозволяє провести поєдинок. Тому було ухвалене рішення про перенесення матчу.

Що не так зі стадіоном в Полтаві

Проблема у системі підігріву, яка, за даними журналістів, не спроможна очистити велику ділянку змерзлого газону.

Резервним стадіоном для "Ворскли" є "Ніка" в Олександрії, але там вже заплановані тренування місцевої команди.

Тому матч "Ворскла" — "Динамо" вирішили перенести до Києва.

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