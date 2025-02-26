Матч Ворскли та Динамо замість Полтави пройде у іншому місті

Ворскла змушена перенести матч з Динамо до Києва
В чемпіонаті України з футболу стався черговий перенос матчу, викликаний певними обставинами. Про ці обставини вже дізналися у ЗМІ.
Матч між "Ворсклою" та "Динамо" пройде не в Полтаві, а в Києві через проблеми з полем, повідомляє "ТаТоТаке".
Стан газону на стадіоні ім. Бутовського в Полтаві не дозволяє провести поєдинок. Тому було ухвалене рішення про перенесення матчу.
Що не так зі стадіоном в Полтаві
Проблема у системі підігріву, яка, за даними журналістів, не спроможна очистити велику ділянку змерзлого газону.
Резервним стадіоном для "Ворскли" є "Ніка" в Олександрії, але там вже заплановані тренування місцевої команди.
Тому матч "Ворскла" — "Динамо" вирішили перенести до Києва.
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