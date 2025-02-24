ЛНЗ підсилиться футболістом англійського Сандерленда — топовий трансфер для УПЛ

ЛНЗ дивує — клуб готує перехід гравця з чемпіонату Англії
Черкаський ЛНЗ ще не завершив свою трансферну кампанію і готується здивувати. Наразі команда шукає підсилення на позицію правого вінгера.
Про можливий новий трансфер, який може вразити фанатів, повідомив паблік "ТаТоТаке".
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За інформацією джерела, ЛНЗ цікавиться гравцем англійського "Сандерленда" та збірної Коста-Рики Джюісоном Беннеттом.
Футболісту 20 років, і він не має достатньо ігрового часу в Чемпіоншипі — на його рахунку лише один зіграний матч.
Ймовірно, Беннетта розглядають як правого вінгера, хоча зазвичай він виступає на лівому фланзі. Наразі зліва в команді грає Ейнел Соареш, а позицію може посилити Бенні Макуана з "Полісся", якого пов’язують з орендою до ЛНЗ.
Цікаво, що раніше ЛНЗ намагався оформити трансфер українського форварда "Сандерленда" Назарія Русина, але той обрав хорватський "Хайдук".
Після 18 турів в УПЛ черкаський ЛНЗ посідає дев’яту сходинку, маючи в активі 22 очки.
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