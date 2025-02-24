ЛНЗ усилится футболистом английского Сандерленда — топовый трансфер для УПЛ

Джюисон Беннетт. Фото: instagram.com/jewison27_oficial

Черкасский ЛНЗ еще не завершил свою трансферную кампанию и готовится удивить. Сейчас команда ищет усиление на позицию правого вингера.

О возможном новом трансфере, который может поразить фанатов, сообщил паблик "ТаТоТаке".

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По информации источника, ЛНЗ интересуется игроком английского "Сандерленда" и сборной Коста-Рики Джюисоном Беннеттом.

Джюисон Беннетт. Фото: instagram.com/jewison27_oficial

Футболисту 20 лет, и он не имеет достаточно игрового времени в Чемпионшипе — на его счету лишь один сыгранный матч.

Вероятно, Беннетта рассматривают как правого вингера, хотя обычно он выступает на левом фланге. Сейчас слева в команде играет Эйнел Соареш, а позицию может усилить Бенни Макуана из "Полесья", которого связывают с арендой в ЛНЗ.

Интересно, что ранее ЛНЗ пытался оформить трансфер украинского форварда "Сандерленда" Назария Русина, но тот выбрал хорватский "Хайдук".

После 18 туров в УПЛ черкасский ЛНЗ занимает девятую строчку, имея в активе 22 очка.

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