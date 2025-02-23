Легионер из клуба УПЛ испугался войны и вернулся домой

Легионер из клуба УПЛ испугался войны и отпросился домой
Один из клубов УПЛ в течение сезона остался без талантливого легионера. Игрок попросил расторгнуть контракт.
Генеральный директор черкасского ЛНЗ Андрей Колесник в интервью YouTube-каналу "18000" рассказал, как легионеры команды реагируют на войну в Украине.
По его словам, реакции есть разные. При этом он подчеркнул, что всех иностранцев сразу предупреждают об условиях жизни.
Что сказал Колесник
"Безусловно, когда мы подписываем контракт с легионером, то мы сразу предупреждаем об условиях жизни в Украине во время войны, мы их готовим к этому", — подчеркнул он.
В то же время Колесник отметил, что не все игроки выдерживают это давление.
"Был случай, когда македонец Матей Ангелов, который был у нас в аренде, не выдержал. Ему всего 19 лет, достаточно юный игрок. Он сразу после первых тревог понял, что здесь играть не сможет, и попросил прервать аренду".
Зимой он вернулся в Северную Македонию.
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