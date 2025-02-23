Легионер из клуба УПЛ испугался войны и вернулся домой

Игроки черкасского ЛНЗ. Фото: instagram.com/fclnz

Один из клубов УПЛ в течение сезона остался без талантливого легионера. Игрок попросил расторгнуть контракт.

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Андрей Колесник в интервью YouTube-каналу "18000" рассказал, как легионеры команды реагируют на войну в Украине.

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По его словам, реакции есть разные. При этом он подчеркнул, что всех иностранцев сразу предупреждают об условиях жизни.

Что сказал Колесник

"Безусловно, когда мы подписываем контракт с легионером, то мы сразу предупреждаем об условиях жизни в Украине во время войны, мы их готовим к этому", — подчеркнул он.

В то же время Колесник отметил, что не все игроки выдерживают это давление.

"Был случай, когда македонец Матей Ангелов, который был у нас в аренде, не выдержал. Ему всего 19 лет, достаточно юный игрок. Он сразу после первых тревог понял, что здесь играть не сможет, и попросил прервать аренду".

Зимой он вернулся в Северную Македонию.

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