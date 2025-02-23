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Відомий легіонер з клубу УПЛ злякався війни і відпросився додому

23 лютого 2025 19:42
Олександр Ільющенков - Редактор
Легіонер з клубу УПЛ злякався війни і повернувся додому
Гравці черкаського ЛНЗ. Фото: instagram.com/fclnz
Олександр Ільющенков - Редактор

Один із клубів УПЛ протягом сезону залишився без талановитого легіонера. Гравець попросив розірвати контракт.

Генеральний директор черкаського ЛНЗ Андрій Колісник в інтерв'ю YouTube-каналу "18000" розповів, як легіонери команди реагують на війну в Україні. 

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За його словами, реакції є різні. При цьому він підкреслив, що всіх іноземців відразу попереджають про умови життя. 

Що сказав Колісник 

"Безумовно, коли ми підписуємо контракт із легіонером, то ми відразу попереджаємо про умови життя в Україні під час війни, ми їх готуємо до цього", — підкреслив він. 

У той же час Колісник зазначив, що не всі гравці витримують цей тиск. 

"Був випадок, коли македонець Матей Ангелов, який був у нас в оренді, не витримав. Йому лише 19 років, досить юний гравець. Він одразу після перших тривог зрозумів, що тут грати не зможе, і попросив перервати оренду". 

Взимку він повернувся до Північної Македонії. 

Нагадаємо, футболіст київського "Динамо" влітку може змінити клуб та чемпіонат, його чекають в Туреччині.

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