Легіонер з клубу УПЛ злякався війни і повернувся додому

Гравці черкаського ЛНЗ. Фото: instagram.com/fclnz

Один із клубів УПЛ протягом сезону залишився без талановитого легіонера. Гравець попросив розірвати контракт.

Генеральний директор черкаського ЛНЗ Андрій Колісник в інтерв'ю YouTube-каналу "18000" розповів, як легіонери команди реагують на війну в Україні.

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За його словами, реакції є різні. При цьому він підкреслив, що всіх іноземців відразу попереджають про умови життя.

Що сказав Колісник

"Безумовно, коли ми підписуємо контракт із легіонером, то ми відразу попереджаємо про умови життя в Україні під час війни, ми їх готуємо до цього", — підкреслив він.

У той же час Колісник зазначив, що не всі гравці витримують цей тиск.

"Був випадок, коли македонець Матей Ангелов, який був у нас в оренді, не витримав. Йому лише 19 років, досить юний гравець. Він одразу після перших тривог зрозумів, що тут грати не зможе, і попросив перервати оренду".

Взимку він повернувся до Північної Македонії.

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