Легіонер з клубу УПЛ злякався війни і повернувся додому

Відомий легіонер з клубу УПЛ злякався війни і відпросився додому
Один із клубів УПЛ протягом сезону залишився без талановитого легіонера. Гравець попросив розірвати контракт.
Генеральний директор черкаського ЛНЗ Андрій Колісник в інтерв'ю YouTube-каналу "18000" розповів, як легіонери команди реагують на війну в Україні.
За його словами, реакції є різні. При цьому він підкреслив, що всіх іноземців відразу попереджають про умови життя.
Що сказав Колісник
"Безумовно, коли ми підписуємо контракт із легіонером, то ми відразу попереджаємо про умови життя в Україні під час війни, ми їх готуємо до цього", — підкреслив він.
У той же час Колісник зазначив, що не всі гравці витримують цей тиск.
"Був випадок, коли македонець Матей Ангелов, який був у нас в оренді, не витримав. Йому лише 19 років, досить юний гравець. Він одразу після перших тривог зрозумів, що тут грати не зможе, і попросив перервати оренду".
Взимку він повернувся до Північної Македонії.
Нагадаємо, футболіст київського "Динамо" влітку може змінити клуб та чемпіонат, його чекають в Туреччині.
Гравці каталонської "Барселони" протестують проти придбання одного із лідерів німецької "Баварії".
Джозеф Паркер відреагував на перемогу над Мартіном Баколе та прокоментував можливість бою з Усиком.
Двоє легіонерів київського "Динамо" потрапили у серйозний скандал, уже відомі деталі.
Читайте Новини.LIVE!