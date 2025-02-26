Матч Ворсклы и Динамо вместо Полтавы пройдет в другом городе

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов. Фото: instagram.com/fcvp.official

В чемпионате Украины по футболу произошел очередной перенос матча, вызванный определенными обстоятельствами. Об этих обстоятельствах уже узнали в СМИ.

Матч между "Ворсклой" и "Динамо" пройдет не в Полтаве, а в Киеве из-за проблем с полем, сообщает "ТаТоТаке".

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Состояние газона на стадионе им. Бутовского в Полтаве не позволяет провести поединок. Поэтому было принято решение о переносе матча.

Что не так со стадионом в Полтаве

Проблема в системе подогрева, которая, по данным журналистов, не способна очистить большой участок замерзшего газона.

Резервным стадионом для "Ворсклы" является "Ника" в Александрии, но там уже запланированы тренировки местной команды.

Поэтому матч "Ворскла" — "Динамо" решили перенести в Киев.

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