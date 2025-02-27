Ювентус не смог договориться с Динамо о трансфере звезды команды

Динамо отказалось продавать Нещерета в известный клуб
Руководство киевского "Динамо" известно жесткой переговорной позицией, когда дело доходит до обсуждения продажи футболистов. Далеко не всегда Игорь Суркис принимает условия по трансферу игроков "бело-синих".
Руслан Нещерет мог сейчас выступать в популярном европейском чемпионате, сообщает "Трибуна".
Голкипер молодежной сборной Украины Руслан Нещерет стал известен широким массам болельщиков в 2021 году. Именно тогда он получил шанс сыграть в Лиге чемпионов против "Барселоны". Юный вратарь продемонстрировал высокий класс в то время, как его конкуренты выбыли из строя из-за травм.
В какой клуб мог перейти Нещерет
То противостояние с каталонской командой привлекло внимание зарубежных клубов к воспитаннику "Динамо". Руслан Нещерет мог продолжить карьеру в чемпионате Италии. Молодым игроком интересовался туринский "Ювентус", но украинский клуб не отпустил вратаря.
Итальянцы предлагали за Нещерета 3 млн евро. Эта сумма не устроила "Динамо", и Руслан остался в Киеве. Он стал основным игроком "бело-синих" только в этом году в возрасте 23 лет после того, как Георгий Бущан отправился в саудовский "Альт-Шабаб".
Напомним, другой украинский голкипер в конце сезона может подписать контракт с английским "Манчестер Юнайтед".
Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко откровенно рассказал, почему решил вернуться в киевский клуб.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров уже в марте может пригласить в команду новых дебютантов.
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