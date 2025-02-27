Ювентус не зміг домовитися з Динамо про трансфер зірки команди

Руслан Нещерет на клубній базі. Фото: пресслужба "Динамо"

Керівництво київського "Динамо" відоме жорсткою переговорною позицією, коли справа доходить до обговорення продажу футболістів. Далеко не завжди Ігор Суркіс приймає умови щодо трансферу гравців "біло-синіх".

Руслан Нещерет міг зараз виступати в популярному європейському чемпіонаті, повідомляє "Трибуна".

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Голкіпер молодіжної збірної України Руслан Нещерет став відомим широким масам уболівальників у 2021 році. Саме тоді він отримав шанс зіграти в Лізі чемпіонів проти "Барселони". Юний воротар продемонстрував високий клас у той час, як його конкуренти вибули з ладу через травми.

Руслан Нещерет під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

У який клуб міг перейти Нещерет

Те протистояння з каталонською командою привернуло увагу зарубіжних клубів до вихованця "Динамо". Руслан Нещерет міг продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії. Молодим гравцем цікавився туринський "Ювентус", але український клуб не відпустив воротаря.

Італійці пропонували за Нещерета 3 млн євро. Ця сума не влаштувала "Динамо", і Руслан залишився в Києві. Він став основним гравцем "біло-синіх" тільки цього року у віці 23 років після того, як Георгій Бущан вирушив до саудівського "Альт-Шабаба".

Нагадаємо, інший український голкіпер наприкінці сезону може підписати контракт з англійським "Манчестер Юнайтед".

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