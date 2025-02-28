Ворскла столкнулась с проблемой перед матчем с Динамо в УПЛ

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов. Фото: instagram.com/fcvp.official/

Полтавская "Ворскла" встретится с киевским "Динамо" в матче чемпионата Украины не в оптимальном составе. На поле не смогут выйти сразу несколько футболистов.

Участие главного тренера "Ворсклы" в управлении игрой команды тоже исключено, сообщает "ТаТоТаке".

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Навин Малыш на тренировке. Фото: instagram.com/fcvp.official/

Кто не поможет "Ворскле"

Универсальный футболист Навин Малыш точно не сыграет против "Динамо". Права на защитника принадлежат "бело-синим", в Полтаве он выступает на правах аренды. По условиям договора Малыш не имеет права выходить на поле в матчах против "Динамо".

Также известно, что "Ворскле" не поможет новичок команды Фернан Фарреон. Полтавчане не успели получить трансферный сертификат капитана сборной Коста-Рики, он не заявлен на игру с "Динамо".

В главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов пропустит поединок из-за дисквалификации, которую он заработал по итогам удаления в матче прошлого тура УПЛ с "Оболонью". По решению КДА УАФ наставник полтавчан не будет присутствовать в технической зоне команды в двух следующих поединках подряд.

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