Алиев впервые показал свою новую девушку — что о ней известно

Александр Алиев на презентации в своей новой команде. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Александр Алиев недавно нашел не только новую команду, но и обрел вторую половинку. Известный спортсмен показал, как выглядит его девушка.

Алиев опубликовал фотографии со своей возлюбленной на странице в Instagram.

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Украинский футболист Александр Алиев известен благодаря своим спортивным навыкам, волонтерской деятельности и службе в Территориальной обороне. О личной жизни полузащитник не любит рассказывать. Он развелся с женой больше десяти лет назад. Пара рассталась не в дружеских отношениях.

Периодически в прессе появляются подробности скандального развода Алиева с бывшей женой. При этом бывший футболист не демонстрировал готовности посвятить себя новым отношениям. Он не появлялся с девушками на публике, не посвящал им сообщения в социальной сети. Но в последний день зимы 2025 года ситуация изменилась.

Александр Алиев и его девушка. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Новая девушка Алиева

В Instagram спортсмена неожиданно появились истории с фотографиями, на которых Александр обнимается с неизвестной блондинкой. Ранее футболист не объявлял о том, что его сердце снова занято.

Пока не известно, кто стал новой избранницей Алиева. Девушка ласково обнимает спортсмена, а он называет ее "Солнце" и "Мое небо".

Напомним, Александр Алиев родился в России, но связал жизнь с Украиной. Некоторые футболисты поступили ровно наоборот — рассказываем, как сложились их судьбы.

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