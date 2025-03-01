Забуті українські легіонери — п'ять футболістів, про яких варто згадати

Український футболіст Віктор Коваленко. Фото: instagram.com/vitykovalenko

Українські футболісти у різні часи були затребуваними у європейських чемпіонатах. Безліч відомих гравців пройшли "випробування Європою". Деякі з них грають там й досі, про деяких з них вже стали забувати. А дарма.

Україна має безліч легіонерів, які зараз представляють нашу державу за кордоном, пише портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Сьогодні ми звернемо увагу на відомі фанатам імена. Імена, які останнім часом не так популярні у ЗМІ, як це було раніше.

Віктор Коваленко. Фото: instagram.com/vitykovalenko

Віктор Коваленко

Володар "Золотої бутси" на молодіжному чемпіонаті світу у 2015 році, колишній гравець донецького "Шахтаря" вже досить довгий час намагається знайти себе у Європі.

Виходило поки що так собі. Після "Шахтаря" він перейшов до італійської "Аталанти", де так і не отримав шанс показати себе.

Далі були оренди: в "Спецію" (грав не мало, забив лише один м'яч) та "Емполі" (лише 17 матчів і один забитий м'яч).

Зовсім недавно Коваленко отримав другий шанс в "Емполі", тепер залишається сподіватися, що він зможе його використати.

Ігор Пластун. Фото: instagram.com/igor_plastun

Ігор Пластун

Один із найперспективніших українських захисників свого часу. У Першій українській лізі дебютував вже в 16 років.

Грав за "Оболонь" та "Карпати", потім поїхав до Європи. Там виступав за болгарський "Лудогорець", бельгійський "Гент" та казахстанський "Ордабаси".

Зіграв чотири матчі за національну збірну України.

Менше місяця тому перейшов до нового клубу. Ним став бельгійський "Ейпен".

Роман Безус. Фото: instagram.com/romabezus

Роман Безус

Колишній гравець полтавської "Ворскли", київського "Динамо" та "Дніпра". У кожному з клубів залишив серйозний слід і був важливою частиною команди.

Після цього Безус переїхав до Європи. Грав у Бельгії за "Сент-Трюйден" та "Гент", грав в цілому непогано (у тому ж "Генті" за 90 зіграних матчів забив 16 м'ячів).

З 2022 року виступає за кіпрську "Омонію".

За збірну України зіграв 24 поєдинки, забив п'ять м'ячів.

Артем Бєсєдін. Фото: instagram.com/ukrlegioner

Артем Бєсєдін

Колишній форвард київського "Динамо", у якому провів 10 років, ставши важливою частиною основи команди (92 матчі, 30 забитих м'ячів).

Потім був не дуже довгий період у "Металісті" (19 матчів, один гол).

Далі Бєсєдін поїхав підкорювати Європу. Виступав за кіпрську "Омонію" (лише 10 матчів та один гол), потім переїхав до Казахстану, де грав за "Ордабаси". Вийшло трохи краще: 25 матчів і 5 голів.

У січні цього року перейшов до чеського "Лішеня".

За збірну України зіграв 19 матчів, забив два м'ячі.

Назарій Русин. Фото: instagram.com/nazariyrusyn31

Назарій Русин

Свого часу дуже перспективний гравець, який довгий час знаходився у структурі київського "Динамо", проте так і не зміг повноцінно у ній "зачепитись".

Далі був помітний період у луганській "Зорі" з певними перервами. А далі — поїздка у Європу.

Русин перейшов до англійського "Сандерленда", який виступає у Чемпіоншипі. Там зіграв майже 30 матчів і забив два м'ячі. Тобто закріпитись повноцінно теж не зумів.

У лютому цього року Назарій Русин перейшов на правах оренди до хорватського "Хайдука".

Нагадаємо, деякі з гравців збірної України, які виступали за неї на зорі незалежності, далі переїхали до Росії.

Український боксер Олександр Усик пояснив, що за пояс повезли у подарунок Трампу.

Колишній тренер каталонської "Барселони" може очолити італійський "Мілан".

Ми розібрались, хто з українських боксерів може повторити переможний шлях Олександра Усика.