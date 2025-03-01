Який пояс Зеленський подарував Трампу — Усик розкриває деталі

Олександр Усик та Володимир Зеленський. Фото: instagram.com/zelenskyy_official

Президент України Володимир Зеленський недавно зустрівся у Вашингтоні з Президентом США Дональдом Трампом. Серед іншого, він привіз Трампу подарунок — чемпіонський пояс Олександра Усика.

Сам український чемпіон вже прокоментував на TikTok Usykaa_fans, про який пояс йдеться, пише видання "Трибуна".

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Цікаво, що він заявив, що всі пояси у нього вдома. Проте один з поясів Зеленський таки повіз Трампу.

Олександр Усик з поясом. Фото: instagram.com/usykaa

Що за пояс повезли Трампу

Олександр Усик сказав, що, скоріш за все, йдеться про "якийсь спеціальний пояс".

"Я знаю, що це за пояс, я просто нікому нічого не можу сказати. І не хочу", – сказав Усик.

Як відомо, вчорашня зустріч між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом завершилася достроково, до підписання документів справа не дійшла.

Нагадаємо, Володимир Кличко може знову вийти на ринг, вже відомий його можливий суперник.

Відомо, хто з гравців збірної України з часом вирішили виступати за збірну Росії.

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Стало відомо, як зірки спорту відреагували на суперечку Володимира Зеленського та Дональда Трампа.