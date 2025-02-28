Кличко може повернутися в бокс заради одного бою — відоме ім'я суперника

Володимир Кличко тримає себе у формі. Фото: instagram.com/klitschko/

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Володимир Кличко отримає нове запрошення про повернення у професійний спорт. Ще один відомий супертяж хоче бачити українця своїм суперником.

Кличко може заробити величезні гроші за всього один поєдинок, повідомляє The Sun.

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Володимиру Кличку останнім часом регулярно доводиться спростовувати інформацію про повернення на ринг. Українець завершив кар'єру 10 років тому, але зараз активізувалися чутки про те, що він може провести ще один або кілька боїв.

Френсіс Нганну з чемпіонським поясом. Фото: instagram.com/francisngannou/

Хто кинув виклик Кличку

Дедалі більше відомих боксерів хочуть бачити Володимира серед своїх суперників. Інтерес до такого протистояння є і в глядачів, і в потенційних організаторів поєдинку.

Голова Управління з питань розваг Саудівської Аравії та власник The Ring Туркі Аль аш-Шейх уже готовий провести бій за участю Володимира Кличка в Ер-Ріяді. Українець може отримати за нього найбільший гонорар у своїй кар'єрі.

Виклик Володимиру Кличку кинув колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну, який останнім часом бере участь у боксерських боях. Українець входить до списку майбутніх суперників 39-річного бійця. Також у ньому опинилися Ріко Верхувен та Дерек Чісора.

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