Шахтар продасть у Трабзонспор ще одного вихованця

Артем Бондаренко (другий ліворуч) у складі "Шахтаря". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Турецький футбольний клуб "Трабзонспор" влітку цього року надішле офіційний запит до "Шахтаря" щодо трансферу футболіста збірної України. Артем Бондаренко може змінити чемпіонат через кілька місяців.

"Трабзонспор" продовжує активно працювати на українському трансферному ринку, повідомляє Fotomac.

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Артем Бондаренко (ліворуч) перед грою. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Деталі трансферу гравця "Шахтаря"

Це буде друга за рахунком спроба "Трабзонспора" підписати півзахисника "Шахтаря". Турецький клуб уже пропонував за 24-річного футболіста 7 млн євро. "Гірники" відмовили й назвали свою умову: вони хочуть отримати за Бондаренка не менше 12 млн євро.

Артем Бондаренко з м'ячем після трьох голів у ворота суперника. Фото: instagram.com/tema_bondarik/

Така сума стала б трансферним рекордом для "Трабзонспора". І якщо взимку турецький клуб виявився не готовий знайти цю суму, то за кілька місяців ситуація зміниться. "Бордово-сині" хочуть зробити українця гравцем своєї команди.

У сезоні 2024/2025 Бондаренко зіграв за "Шахтар" 16 поєдинків у Прем'єр-лізі, забив 8 м'ячів і зробив 2 результативні передачі.

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