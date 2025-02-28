Шахтер продаст в Трабзонспор еще одного воспитанника

Артем Бондаренко (второй слева) в составе "Шахтера". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Турецкий футбольный клуб "Трабзонспор" летом этого года направит официальный запрос в "Шахтер" по поводу трансфера футболиста сборной Украины. Артем Бондаренко может сменить чемпионат через несколько месяцев.

"Трабзонспор" продолжает активно работать на украинском трансферном рынке, сообщает Fotomac.

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Артем Бондаренко (слева) перед игрой. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Детали трансфера игрока "Шахтера"

Это будет вторая по счету попытка "Трабзонспора" подписать полузащитника "Шахтера". Турецкий клуб уже предлагал за 24-летнего футболиста 7 млн евро. "Горняки" отказали и назвали свое условие: они хотят получить за Бондаренко не менее 12 млн евро.

Артем Бондаренко с мячом после трех голов в ворота соперника. Фото: instagram.com/tema_bondarik/

Такая сумма стала бы трансферным рекордом для "Трабзонспора". И если зимой турецкий клуб оказался не готов найти эту сумму, то через несколько месяцев ситуация изменится. "Бордово-синие" хотят сделать украинца игроком своей команды.

В сезоне 2024/2025 Бондаренко сыграл за "Шахтер" 16 поединков в Премьер-лиге, забил 8 мячей и сделал 2 результативные передачи.

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