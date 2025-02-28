Шахтер продаст в Трабзонспор еще одного воспитанника

Трабзонспор подпишет еще одного футболиста сборной Украины
Турецкий футбольный клуб "Трабзонспор" летом этого года направит официальный запрос в "Шахтер" по поводу трансфера футболиста сборной Украины. Артем Бондаренко может сменить чемпионат через несколько месяцев.
"Трабзонспор" продолжает активно работать на украинском трансферном рынке, сообщает Fotomac.
Главный тренер "Трабзонспора" Шенол Гюнеш доволен тем, как украинские футболисты адаптировались в команде. В составе "бордово-синих" выступают Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан. Летом к ним может присоединиться и Артем Бондаренко.
Детали трансфера игрока "Шахтера"
Это будет вторая по счету попытка "Трабзонспора" подписать полузащитника "Шахтера". Турецкий клуб уже предлагал за 24-летнего футболиста 7 млн евро. "Горняки" отказали и назвали свое условие: они хотят получить за Бондаренко не менее 12 млн евро.
Такая сумма стала бы трансферным рекордом для "Трабзонспора". И если зимой турецкий клуб оказался не готов найти эту сумму, то через несколько месяцев ситуация изменится. "Бордово-синие" хотят сделать украинца игроком своей команды.
В сезоне 2024/2025 Бондаренко сыграл за "Шахтер" 16 поединков в Премьер-лиге, забил 8 мячей и сделал 2 результативные передачи.
Напомним, после распада СССР некоторые украинские футболисты решили выступать за Россию — не все сумели добиться успеха в чужой команде.
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