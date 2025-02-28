Кличко может вернуться в бокс ради одного боя — известно имя соперника

Владимир Кличко держит себя в форме. Фото: instagram.com/klitschko/

Бывший чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Владимир Кличко получит новое приглашение о возвращении в профессиональный спорт. Еще один известный супертяж хочет видеть украинца своим соперником.

Кличко может заработать огромные деньги за всего один поединок, сообщает The Sun.

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Владимиру Кличко в последнее время регулярно приходится опровергать информацию о возвращении на ринг. Украинец завершил карьеру 10 лет назад, но сейчас активизировались слухи о том, что он может провести еще один или несколько боев.

Фрэнсис Нганну с чемпионским поясом. Фото: instagram.com/francisngannou/

Кто бросил вызов Кличко

Все больше известных боксеров хотят видеть Владимира среди своих соперников. Интерес к такому противостоянию есть и у зрителей, и у потенциальных организаторов поединка.

Глава Управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии и владелец The Ring Турки Аль аш-Шейх уже готов провести бой с участием Владимира Кличко в Эр-Рияде. Украинец может получить за него самый большой гонорар в своей карьере.

Вызов Владимиру Кличко бросил бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну, который в последнее время участвует в боксерских боях. Украинец входит в список будущих соперников 39-летнего бойца. Также в нем оказались Рико Верхувен и Дерек Чисора.

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