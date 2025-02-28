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Владимир Кличко получил вызов, от которого не сможет отказаться

28 февраля 2025 16:42
Валерий Ковалевич - Редактор
Кличко может вернуться в бокс ради одного боя — известно имя соперника
Владимир Кличко держит себя в форме. Фото: instagram.com/klitschko/
Валерий Ковалевич - Редактор

Бывший чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Владимир Кличко получит новое приглашение о возвращении в профессиональный спорт. Еще один известный супертяж хочет видеть украинца своим соперником. 

Кличко может заработать огромные деньги за всего один поединок, сообщает The Sun

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Владимиру Кличко в последнее время регулярно приходится опровергать информацию о возвращении на ринг. Украинец завершил карьеру 10 лет назад, но сейчас активизировались слухи о том, что он может провести еще один или несколько боев. 

Фрэнсис Нганну
Фрэнсис Нганну с чемпионским поясом. Фото: instagram.com/francisngannou/

Кто бросил вызов Кличко 

Все больше известных боксеров хотят видеть Владимира среди своих соперников. Интерес к такому противостоянию есть и у зрителей, и у потенциальных организаторов поединка. 

Глава Управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии и владелец The Ring Турки Аль аш-Шейх уже готов провести бой с участием Владимира Кличко в Эр-Рияде. Украинец может получить за него самый большой гонорар в своей карьере. 

Вызов Владимиру Кличко бросил бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну, который в последнее время участвует в боксерских боях. Украинец входит в список будущих соперников 39-летнего бойца. Также в нем оказались Рико Верхувен и Дерек Чисора. 

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