Реакція спортсменів на скандал між Зеленським і Трампом

Володимир Зеленський, Дональд Трамп та Джей Ді Венс. Фото: Reuters

Зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом США Дональдом Трампом у Білому домі обернулася гучним скандалом, який сколихнув не лише політичний світ, а й спортивну спільноту. Подія, що розпочалася з вручення очільнику Білого дому чемпіонського пояса Олександра Усика як подарунка, шокувала весь світ.

Зірки спорту також відреагувати на цю безпрецедентну ситуацію, повідомив портал Новини.LIVE.

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Спортивні зірки, які часто уникають політичних коментарів, цього разу не залишилися осторонь. Всі українські спортсмени висловлювали підтримку українському лідеру, підкреслюючи його стійкість в складні часи.

Олександр s1mple Костильов (найкращий гравець в історії CS GO):

"Одного разу політики навчаться не перебивати один одного і не нападати, як гієни.

Який сенс? Трамп, ви тиснете руку пану "легітимному президенту, він же путлер", якому байдуже до своїх людей, ви хочете найкращого для своєї країни, але досі не можете визначитися, який варіант найкращий для США.

Не будьте експрезидентом, прокиньтеся нарешті. Якщо ви прокинетеся заради України, то розбудите весь світ, нам не потрібен ваш фальшивий мир, нам потрібні реальні дії".

Ел Бернстайн (аналітик в боксі):

"Оце так смішно, він ненавидить того, хто вдерся в його країну, щоб її захопити, і вбив тисячі його громадян. Боже, як це нерозумно".

Джейк Пол (блогер, боксер):

"Це не напад.

Це називається бути ЧОЛОВІКОМ і робити те, що найкраще для нашої країни, виправляючи величезні помилки попередніх адміністрацій, у яких не було хребта і які мали невідомі злі наміри фінансувати війну, що вбила мільйони.

Це називається рятувати життя солдатів.

Це називається прямо в обличчя вказати на неповагу і невдячність людини, і саме так усе має відбуватися.

Молодці, великий Донні і Джей Ді!"

Ілля Забарний (футболіст "Борнмута"):

"Кстати говоря, какой же все-таки Трамп п*****с".

Сергій Стаховський (тенісист, військовий):

"Шановні американці,

Ваш попередній уряд уклав із нашим попереднім урядом гарантії щодо цілісності та безпеки української території та її кордонів, і в обмін на це ми відмовилися від ТРЕТЬОГО за величиною ядерного арсеналу у світі.

Я особисто надзвичайно вдячний американському народу за їхню підтримку.

Але якщо ваш уряд не хоче дотримуватися цієї угоди, просто скажіть про це. Не робіть так, щоб здавалося, ніби це наша провина, що ми боремося за свою свободу".

Жан Беленюк (борець, нардеп):

"Поки єдине, що гарно вміє робити Трамп, — це обʼєднувати УКРАЇНЦІВ! Тільки єднання нації навколо головної мети — виживання, в найкризовіші моменти історії, дає нам шанси боротися далі! Українці це неодноразово демонстрували!

І навіть коли нам складно і ми стікаємо кров’ю, ми ніколи і нікому не дамо права нас принижувати!

Єднаймося!"

Наталія Жукова (шахістка):

"Так, нам буде важко, але ми назбираємо кошти.

Сьогодні не було соромно за президента Зеленського та мою країну.

Не впевнений, чи можуть сказати те ж саме американці".

Ольга Харлан (фехтувальниця):

"Вам не потрібно носити костюм, щоб бути найшанованішою людиною в кімнаті. Пишаюся своїм Президентом. Пишаюся тим, що я українка. Слава Україні".

Гаррі Каспаров (шахіст):

"Ні, Трамп знищив репутацію Америки в очах усього світу".

Володимир Кличко (боксер):

"Вау, це пішло не за планом.

Незалежно від різних поглядів, факти незаперечні: російську агресію потрібно зупинити.

Давайте тримати фокус на головній меті — людському житті та мирі, і не винагороджувати Путіна за його дії. Ми на 100% вдячні всім країнам, які показали підтримку.

Прагнемо до конструктивного діалогу, зберігаючи увагу на принципах добра і зла, а також захисті невинних життів".

Ярослава Магучіх (легкоатлетка):

"Ми стояли. Стоїмо. І будемо стояти. Дякуємо за мужність, пане президенте".

Станіслав Горуна (каратист):

"Я вболівав за Зеленського на цих переговорах і далі вболіватиму. Цей раунд не за нами, але, впевнений, правильні висновки будуть зроблені. Остаточний міжнародний поділ на команди сьогодні відбувся. Чекатиму нарешті активних дій від не останнього, проте найбільш пасивного гравця в цій геополітичній грі — Європейського Союзу.

І зовсім не хочу бачити активних дій збоку Китаю, хоча його хід не за горами".

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