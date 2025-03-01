Реакция спортсменов на скандал между Зеленским и Трампом

Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом США Дональдом Трампом в Белом доме обернулась громким скандалом, который всколыхнул не только политический мир, но и спортивное сообщество. Событие, начавшееся с вручения главе Белого дома чемпионского пояса Александра Усика в качестве подарка, шокировало весь мир.

Звезды спорта также отреагировали на эту беспрецедентную ситуацию, сообщил портал Новини.LIVE.

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Спортивные звезды, которые часто избегают политических комментариев, в этот раз не остались в стороне. Все украинские спортсмены выражали поддержку украинскому лидеру, подчеркивая его стойкость в сложные времена.

Александр s1mple Костылев (лучший игрок в истории CS GO):

"Однажды политики научатся не перебивать друг друга и не нападать как гиены.

Какой смысл? Трамп, вы жмете руку господину "легитимному президенту, он же путлер", которому безразличны свои люди, вы хотите лучшего для своей страны — но до сих пор не можете определиться, какой вариант лучший для США.

Не будьте экс-президентом, проснитесь, наконец. Если вы проснетесь ради Украины, то разбудите весь мир, нам не нужен ваш фальшивый мир, нам нужны реальные действия".

Эл Бернстайн (аналитик в боксе):

"Вот так смешно, он ненавидит того, кто вторгся в его страну, чтобы ее захватить, и убил тысячи его граждан. Боже, как это глупо".

Джейк Пол (блогер, боксер):

"Это не нападение.

Это называется быть МУЖЧИНОЙ и делать то, что лучше всего для нашей страны, исправляя огромные ошибки предыдущих администраций, у которых не было хребта и которые имели неизвестные злые намерения финансировать войну, убившую миллионы.

Это называется спасать жизни солдат.

Это называется прямо в лицо указать на неуважение и неблагодарность человека, и именно так все должно происходить.

Молодцы, великий Донни и Джей Ди!"

Илья Забарный (футболист "Борнмута"):

"Кстати говоря, какой же все-таки Трамп п*****с".

Сергей Стаховский (теннисист, военный):

"Уважаемые американцы,

Ваше предыдущее правительство заключило с нашим предыдущим правительством гарантии целостности и безопасности украинской территории и ее границ, и в обмен на это мы отказались от ТРЕТЬЕГО по величине ядерного арсенала в мире.

Я лично чрезвычайно благодарен американскому народу за их поддержку.

Но если ваше правительство не хочет соблюдать это соглашение, просто скажите об этом. Не делайте так, чтобы казалось, будто это наша вина, что мы боремся за свою свободу".

Жан Беленюк (борец, нардеп):

"Пока единственное, что хорошо умеет делать Трамп — это объединять УКРАИНЦЕВ! Только единение нации вокруг главной цели — выживания, в самые кризисные моменты истории, дает нам шансы бороться дальше! Украинцы это неоднократно демонстрировали!

И даже когда нам сложно и мы истекаем кровью, мы никогда и никому не дадим права нас унижать!

Давайте объединяться!"

Наталья Жукова (шахматистка):

"Да, нам будет трудно, но мы соберем средства.

Сегодня не было стыдно за президента Зеленского и мою страну.

Не уверен, могут ли сказать то же самое американцы".

Ольга Харлан (фехтовальщица):

"Вам не нужно носить костюм, чтобы быть самым уважаемым человеком в комнате. Горжусь своим Президентом. Горжусь тем, что я украинка. Слава Украине".

Гарри Каспаров (шахматист):

"Нет, Трамп уничтожил репутацию Америки в глазах всего мира".

Владимир Кличко (боксер):

"Вау, это пошло не по плану.

Независимо от разных взглядов, факты неоспоримы: российскую агрессию нужно остановить.

Давайте держать фокус на главной цели — человеческой жизни и мире, и не вознаграждать Путина за его действия. Мы на 100% благодарны всем странам, которые показали поддержку.

Стремимся к конструктивному диалогу, сохраняя внимание на принципах добра и зла, а также защите невинных жизней".

Ярослава Магучих (легкоатлетка):

"Мы стояли. Стоим. И будем стоять. Спасибо за мужество, господин президент".

Станислав Горуна (каратист):

"Я болел за Зеленского на этих переговорах и дальше буду болеть. Этот раунд не за нами, но, уверен, правильные выводы будут сделаны. Окончательное международное разделение на команды сегодня состоялось. Буду ждать наконец активных действий от не последнего, но наиболее пассивного игрока в этой геополитической игре — Европейского Союза.

И совсем не хочу видеть активных действий со стороны Китая, хотя его ход не за горами".

Напомним, Кличко может снова выйти в ринг — какой соперник интересует украинца.

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