Тайсон Фьюри поддержал Трампа после встречи с Зеленским

Британский боксер Тайсон Фьюри. Фото: Reuters/Craig Brough

Президент Украины Владимир Зеленский имел очень активный спор с президентом США Дональдом Трампом во время визита в Вашингтон. Сейчас по этому поводу высказывают свое мнение множество известных как политиков, так и спортсменов.

Британский боксер Тайсон Фьюри активно поддержал Трампа в его споре с Зеленским, пишет портал Новини.LIVE.

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Он считает, что именно Трамп прав в этом споре. О чем недвусмысленно высказался.

Фьюри поддержал Трампа. Фото: скриншот

Что написал Фьюри

Британец опубликовал несколько сториз в своем Instagram. В частности, он показал кадры со встречи Трампа с Зеленским и подписал их: "разберись с этим, малыш!".

В следующей сториз он написал следующее: "Вива Трамп. Останови войны. Трамп = мир в мире".

Фьюри поддержал Трампа. Фото: скриншот

Тайсон Фьюри ранее заявил, что завершает свою боксерскую карьеру. Это произошло после двух подряд поражений от украинца Александра Усика.

Напомним, несколько игроков, которые сыграли за сборную Украины в ее первом матче в истории, потом решили играть за сборную России.

Известно, какие трое боксеров имеют самые высокие шансы выйти на ринг против украинца Александра Усика.

Голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин в ближайшее время может сменить клуб и переехать в более статусный чемпионат.

Украинский боксер Владимир Кличко уже скоро может вернуться на ринг, ему бросил вызов известный боец.