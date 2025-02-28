Тайсон Фьюри поддержал Трампа после встречи с Зеленским

Фьюри эмоционально поддержал Трампа в споре с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский имел очень активный спор с президентом США Дональдом Трампом во время визита в Вашингтон. Сейчас по этому поводу высказывают свое мнение множество известных как политиков, так и спортсменов.
Британский боксер Тайсон Фьюри активно поддержал Трампа в его споре с Зеленским, пишет портал Новини.LIVE.
Он считает, что именно Трамп прав в этом споре. О чем недвусмысленно высказался.
Что написал Фьюри
Британец опубликовал несколько сториз в своем Instagram. В частности, он показал кадры со встречи Трампа с Зеленским и подписал их: "разберись с этим, малыш!".
В следующей сториз он написал следующее: "Вива Трамп. Останови войны. Трамп = мир в мире".
Тайсон Фьюри ранее заявил, что завершает свою боксерскую карьеру. Это произошло после двух подряд поражений от украинца Александра Усика.
Напомним, несколько игроков, которые сыграли за сборную Украины в ее первом матче в истории, потом решили играть за сборную России.
Известно, какие трое боксеров имеют самые высокие шансы выйти на ринг против украинца Александра Усика.
Голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин в ближайшее время может сменить клуб и переехать в более статусный чемпионат.
Украинский боксер Владимир Кличко уже скоро может вернуться на ринг, ему бросил вызов известный боец.
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