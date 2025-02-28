Усик выбирает соперника — три претендента, с которыми может побороться украинец

Украинский боксер Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Украинский боксер Александр Усик сейчас находится на заслуженном отдыхе после успешных боев против британца Тайсона Фьюри. Тем не менее, украинский чемпион, похоже, не собирается заканчивать. По крайней мере, пока что.

Претендентов на бой с Усиком хватает, сейчас практически каждый из супертяжей, которые выиграют свои поединки, дальше говорят об украинце, пишет портал Новини.LIVE.

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Но, конечно же есть лидеры этого условного рейтинга. Те боксеры, которые имеют наибольшие шансы встретиться с украинцем. О них и поговорим.

Даниэль Дюбуа. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Даниэль Дюбуа

Однозначный номер один в списке претендентов. Действующий обладатель чемпионского пояса по версии IBF — как раз того пояса, которого не хватает Усику до звания абсолютного чемпиона.

Дюбуа несколько недель назад должен был защищать этот титул в бою против Джозефа Паркера, но прямо перед поединком заболел, и бой отменили.

Это не ухудшило его шансы. Тем более, что Дюбуа и Усик имеют свою историю. Они уже раз встречались на ринге, тогда победу одержал Усик. Однако в команде Дюбуа до сих пор уверены в собственной победе из-за одного из эпизодов боя. Тогда Дюбуа попал Усику ниже пояса, хотя дальше утверждал, что удар был легитимным.

Кубрат Пулев. Фото: instagram.com/kubratpulev

Кубрат Пулев

Не очень очевидный вариант, но есть определенные правила. Болгарин прямо сейчас является так называемым "регулярным чемпионом" по версии WBA. Этот пояс, собственно, открывает путь к поединку с Усиком.

С другой стороны в лагере Усика не слишком верят в возможность такого боя. По крайней мере, пока что.

"Однако существуют определенные этапы, которые необходимо пройти, чтобы этот бой состоялся. В зависимости от количества поясов, которые имеет боксер, он должен как минимум раз в 12 месяцев защищать один из них. Победитель боя Усик — Фьюри будет обязан в 2025 году защищать пояс WBO, через год — пояс WBA, а затем пояс WBC. Это не происходит автоматически.

Надеюсь, вы понимаете, что должно пройти минимум 24 месяца до возможного такого боя для болгарина. К тому времени Кубрат станет еще на 2-3 года старше. Учитывая все эти обстоятельства, если меня спросят о шансах Пулева на победу против Усика или даже Фьюри, я бы сказал, что бокс непредсказуем, но шансы Пулева на успех были бы небольшими", — в комментарии для Sportal отметил менеджер украинца Александр Красюк.

Джозеф Паркер. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Джозеф Паркер

Так называемый "временный чемпион" по версии WBO. Свой титул защитил в недавнем бою против Мартина Баколе.

После своей победы он рассказал, что хотел бы провести свой следующий бой именно против украинца, но не слишком уверен, что это произойдет.

"Было бы супер, если бы это случилось, но, как вы знаете, в боксе есть много вещей, которые происходят за кулисами, о которых мы на самом деле не знаем, мы на самом деле не слышим о них. Но я не очень уверен, что этот бой состоится дальше", — отметил он в комментарии The Ariel Helwani Show.

Напомним, некоторые из игроков, которые в начале независимости начинали играть в сборной Украины, позже решили играть за сборную России.

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