Атлетико заменит Гризманна звездой, которая поможет выиграть Ла Лигу

Тренеры "Атлетико" Диего Симеоне (слева) и "Барселоны" Ханс-Дитер Флик. Фото: Reuters/Nacho Doce

Соперничество каталонской "Барселоны" и мадридского "Атлетико" может выйти за пределы футбольного поля. Соперники по полуфиналу Кубка Испании претендуют на одного и того же игрока.

Диего Симеоне нашел замену Антуану Гризманну, сообщает Fichajes.

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Тренерский штаб "Атлетико" готовится к уходу одного из лидеров команды, который летом собирается переехать в США. Мадридцы уже нашли футболиста, который заменит Антуана Гризманна. Однако на этого же игрока претендует и "Барселона".

Кого хочет пригласить "Атлетико"

Новичком мадридской команды может стать Луис Диас. Универсальный атакующий футболист хочет уйти из "Ливерпуля" в конце сезона. На колумбийца, который может сыграть на левом фланге и в центре атаки, также претендует "Барселона".

Луис Диас во время матча. Фото: Reuters/Phil Noble

Диего Симеоне нравится нестандартность действий Луиса Диаса на поле, а также его скорость и способность обыграть любого соперника. В сезоне 2024/2025 колумбиец провел за "Ливерпуль" 28 поединков, в которых забил 13 мячей и сделал 4 результативных передачи.

"Атлетико" готов заплатить за игрока 40 млн евро. "Ливерпуль" хочет получить как минимум на двадцать миллионов больше.

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