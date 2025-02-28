Атлетіко замінить Грізманна зіркою, яка допоможе виграти Ла-Лігу

Тренери "Атлетіко" Дієго Сімеоне (ліворуч) і "Барселони" Ганс-Дітер Флік. Фото: Reuters/Nacho Doce

Суперництво каталонської "Барселони" та мадридського "Атлетіко" може вийти за межі футбольного поля. Суперники по півфіналу Кубка Іспанії претендують на одного й того самого гравця.

Дієго Сімеоне знайшов заміну Антуану Грізманну, повідомляє Fichajes.

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Тренерський штаб "Атлетіко" готується до відходу одного з лідерів команди, який влітку збирається переїхати до США. Мадридці вже знайшли футболіста, який замінить Антуана Грізманна. Однак на цього ж гравця претендує і "Барселона".

Кого хоче запросити "Атлетіко"

Новачком мадридської команди може стати Луїс Діас. Універсальний атакувальний футболіст хоче піти з "Ліверпуля" наприкінці сезону. На колумбійця, який може зіграти на лівому фланзі та в центрі атаки, також претендує "Барселона".

Луїс Діас під час матчу. Фото: Reuters/Phil Noble

Дієго Сімеоне подобається нестандартність дій Луїса Діаса на полі, а також його швидкість і здатність обіграти будь-якого суперника. У сезоні 2024/2025 колумбієць провів за "Ліверпуль" 28 поєдинків, у яких забив 13 м'ячів і зробив 4 результативні передачі.

"Атлетіко" готовий заплатити за гравця 40 млн євро. "Ліверпуль" хоче отримати щонайменше на двадцять мільйонів більше.

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