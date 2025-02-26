Неймар може повернутися в Барселону найближчим часом

Неймар. Фото: instagram.com/neymarjr

Зірковий бразильський футболіст Неймар нещодавно повернувся до рідного "Сантоса". Однак він може знову змінити команду.

Агент Неймара має намір повернути гравця в "Барселону", повідомив портал Diario Sport.

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Неймар. Фото: instagram.com/neymarjr

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За даними джерела, агент Неймара, Піні Захаві, веде переговори з керівництвом "Барселони", намагаючись переконати їх підписати футболіста наступного літа.

Згідно з інформацією, Захаві запевняє президента клубу Жоана Лапорту, що Неймар приєднається до "Барселони" як вільний агент.

Також Неймар готовий значно знизити свою зарплату, щоб угода стала реальною.

Однак переходу може перешкодити головний тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік, який виступає проти підписання Неймара, вважаючи, що той не вписується в його плани.

У поточному сезоні Неймар провів за "Сантос" вісім матчів, забивши два голи і зробивши три результативні передачі.

Контракт Неймара з "Сантосом" діє до 30 червня 2025 року, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро.

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