Неймар вразив голом з кутового за Сантос у Лізі Пауліста — відео

Неймар. Фото: instagram.com/neymarjr

Легендарний бразильський стрімер в CS2 Неймар продовжує повертати форму й у футболі. Цього разу він забив за "Сантос".

Цікаво, що легенда забила прямим ударом з кутового, повідомив портал Новини.LIVE.

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Що відомо про гол Неймара

"Сантос" грав останній матч основного етапу чемпіонату штату проти "Інтернасьйонала Лімейра" з четвертого за силою дивізіону Бразилії.

Перемогу в матчі зробив можливою Неймар, з двох подач з кутового забив голи Тікінью на 9-й та 32-й хвилинах.

При цьому Неймар на 27-й хвилині з кутового забив у ворота суперника, закрутивши м'яч в стійку, від якої той влетів у ворота.

Неймар та "Сантос" впевнено вийшли у плей-оф Паулісти та 1 березня у чвертьфіналі зіграють з "РБ Брагантіно".

Ліга Пауліста, 12-й тур

"Інтернасьйонал Лімейра" — "Сантос" – 0:3

Голи: Тікінью, 9, 32, Неймар, 27

Цього сезону Неймар у восьми матчах забив два м'ячі та зробив три гольові передачі.

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