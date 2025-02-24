Неймар вразив голом з кутового за Сантос у Лізі Пауліста — відео

Неймар забив неймовірний гол з кутового в Бразилії — відео
Легендарний бразильський стрімер в CS2 Неймар продовжує повертати форму й у футболі. Цього разу він забив за "Сантос".
Цікаво, що легенда забила прямим ударом з кутового, повідомив портал Новини.LIVE.
Що відомо про гол Неймара
"Сантос" грав останній матч основного етапу чемпіонату штату проти "Інтернасьйонала Лімейра" з четвертого за силою дивізіону Бразилії.
Перемогу в матчі зробив можливою Неймар, з двох подач з кутового забив голи Тікінью на 9-й та 32-й хвилинах.
При цьому Неймар на 27-й хвилині з кутового забив у ворота суперника, закрутивши м'яч в стійку, від якої той влетів у ворота.
Неймар та "Сантос" впевнено вийшли у плей-оф Паулісти та 1 березня у чвертьфіналі зіграють з "РБ Брагантіно".
Ліга Пауліста, 12-й тур
"Інтернасьйонал Лімейра" — "Сантос" – 0:3
Голи: Тікінью, 9, 32, Неймар, 27
Цього сезону Неймар у восьми матчах забив два м'ячі та зробив три гольові передачі.
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