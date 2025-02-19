Динамо зацікавлене в оренді Мігеліто з Сантоса з правом викупу

Мігеліто. Фото: instagram.com/miguel.terceros

Київське "Динамо" зробило пропозицію для футболіста з бразильського "Сантоса", де наразі грає Неймар. Крім того, вони намагаються вести перемовини щодо гравця, який змінює легенду футболу.

Про це повідомив бразильський портал UOL.

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За інформацією джерела, "Динамо" начебто направило запит щодо можливої оренди атакувального півзахисника Мігеліто. При цьому кияни хочуть прописати в контракті право викупу.

У боротьбі за вінгера з киянами в Європі конкурує іспанський "Кадіс".

Мігеліто також цікавий клубам з Бразилії та інших країн Південної Америки. Інтерес до футболіста зростає, оскільки він добре виступає за збірну Болівії.

Футболіст є третім кращим бомбардиром відбору на чемпіонат світу, де забив чотири голи. Він поступається лише Ліонелю Мессі (шість голів) та Дарвіну Нуньєсу (п’ять голів).

У "Сантосі" сильно розраховували на Мігеліто, але після переходу Неймара шукають для гравця нову команду.

Нагадаємо, тренерський штаб "Динамо" може стикнутися з проблемами в другій половині сезону.

В "Динамо" кар'єра футболіста під загрозою, оскільки він розстався з дівчиною.

Колишній гравець киян став лідером "Олександрії" під час зимових зборів.

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