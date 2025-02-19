Динамо зацікавлене в оренді Мігеліто з Сантоса з правом викупу

Динамо намагається купити бразильського футболіста
Київське "Динамо" зробило пропозицію для футболіста з бразильського "Сантоса", де наразі грає Неймар. Крім того, вони намагаються вести перемовини щодо гравця, який змінює легенду футболу.
Про це повідомив бразильський портал UOL.
Ким цікавиться київське "Динамо"
За інформацією джерела, "Динамо" начебто направило запит щодо можливої оренди атакувального півзахисника Мігеліто. При цьому кияни хочуть прописати в контракті право викупу.
У боротьбі за вінгера з киянами в Європі конкурує іспанський "Кадіс".
Мігеліто також цікавий клубам з Бразилії та інших країн Південної Америки. Інтерес до футболіста зростає, оскільки він добре виступає за збірну Болівії.
Футболіст є третім кращим бомбардиром відбору на чемпіонат світу, де забив чотири голи. Він поступається лише Ліонелю Мессі (шість голів) та Дарвіну Нуньєсу (п’ять голів).
У "Сантосі" сильно розраховували на Мігеліто, але після переходу Неймара шукають для гравця нову команду.
Нагадаємо, тренерський штаб "Динамо" може стикнутися з проблемами в другій половині сезону.
В "Динамо" кар'єра футболіста під загрозою, оскільки він розстався з дівчиною.
Колишній гравець киян став лідером "Олександрії" під час зимових зборів.
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