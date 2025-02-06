Неймар провів вражаючий дебют за Сантос — що відомо

Неймар під час тренування у Сантосі. Фото: REUTERS

У бразильському футболі сталося повернення, на яке чекали безліч вболівальників. І, судячи зі всього, ця подія не розчарувала.

Неймар дебютував за "Сантос", до якого він зрештою повернувся після успішної кар'єру у Європі та не надто успішної — у Саудівській Аравії, повідомляє ESPN.

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Як зіграв Неймар

Бразильський зірковий форвард дебютував за "Сантос" у грі проти "Ботафого". Матч завершився з рахунком 1:1.

Неймар вийшов на поле після перерви. Незважачи на втрату очок, саме він був визнаний гравцем матчу.

"Я люблю Сантос. Мені потрібні ігрові хвилини, адже я не готовий на всі 100 відсотків. Думаю, через три-чотири гри я буду відчувати себе краще", — резюмував сам гравець у коментарі журналістам.

Наступний матч "Сантос" проведе проти "Новорізонтіно", він відбудеться 9 лютого.

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